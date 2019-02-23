【歐美劇毒】嗜血嬌娃、小謊言…5部2019年推出第二季的好評大劇

近期，大量歐美劇迷遭遇劇荒。正在追的各部劇紛紛還未完全從冬歇期蘇醒，保持更新，卻又收到了停更的消息。冬歇、完結，2019開年有人歡喜有人愁，年後生活回歸正軌開始追劇馬拉松，也不得不接受《囧男大爆炸》、《荒原》《我愛上的人是奇葩》等劇將在今年完結的消息。當大家發出「追劇難」的哀嚎時，也有一些好消息安慰了廣大劇迷的心。有些令觀眾等候多年的劇宣佈續訂，有些期待已久的續訂劇碼確認播出，接下來要介紹的5部劇，均在第一季播出便廣受好評，不僅獲得了不小的關注度，還圈得一班死忠劇迷，時刻關注後續播出情況。 《殺手進城》、《X你的世界末日》、《倫敦生活》、《嗜血嬌娃》、《小謊言》5部各在2016－2018年在爛蕃茄網大獲90%以上好評的歐美劇集，將齊齊在2019年度開展第二季，想知有咩賣點、值唔值得煲，即睇下文。

1. 《殺手進城》（Barry）

（《殺手進城》（Barry）官方宣傳海報）

主演：Bill Hader, Henry Winkler, Stephen Root 國家：美國 首播：2018年3月25日 第二季現狀：2019年3月31日播出

劇情：前海軍陸戰隊Barry（Bill Hader飾）在退役後於中西部地區成了廉價的雇傭殺手。他對自己的生活很不滿意，有次他得前往洛杉磯去暗殺某人，但最終他在住着一群希望在洛杉磯戲劇舞台上大紅大紫的演員社區中找到自己的歸宿。

賣點：《殺手進城》雖是每集時長為半小時左右的喜劇，故事節奏卻和傳統的短小喜劇不同，使用黑色幽默讓人捧腹大笑後，又陷入了「好似有啲唔對路」的思考。第一季才播出了三集，HBO便續訂了第二季，可見對這部美式「逐夢演藝圈」有着足夠的自信。從第一季的口碑來看，這種自信不無道理：爛番茄上98%的新鮮度，豆瓣8.3的評分。雖然不是闔家歡，但看多了圓滿式喜劇，偶爾黑暗一下也未嘗不可。

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+ 9 + 8 + 7

2. 《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）

（《X你的世界末日》（The End of the F***ing World）官方宣傳海報）

主演：Alex Lawther, Jessica Barden, Wunmi Mosaku 國家：英國 首播：2017年10月24日 第二季現狀：官方已獲得宣佈續訂，將於2019年播出

劇情：17歲的James確信自己是名精神變態者，他冷血無情喜愛殺生，原本計劃殺掉接近他的叛逆少女Alyssa，但兩人的合拍讓他決定推遲殺人計畫，跟她一起離家出走開始公路旅行…

賣點：「我們都是壞孩子，看！我們會偷盜而且敢殺人」，被原生家庭帶來巨大影響的兩位未成年男女，在離家出走的路上遇到了種種奇特的經歷。這部劇在表現叛逆青少年選取的角度頗令人驚喜，主打「喪」的路線，用這一場勇氣可嘉、底氣不足的離家出走，不僅將男女主角的自私與自大彰顯，更使二人一路上不斷獲得成長、對生活有新感悟，真可謂成長劇的新打法。《X你的世界末日》使用多次的反轉帶給觀眾奇妙的體驗，令人感慨，好一部神劇。

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+ 10 + 9 + 8

3. 《倫敦生活》（Fleabag）

（《倫敦生活》（Fleabag）官方宣傳海報）

主演：Phoebe Waller-Bridge, Ben Aldridge, Sian Clifford 國家：英國 首播：2016年7月21日首播 第二季現狀：2019年5月17日播出

劇情：女主角沒有固定工作和收入、生活邋遢，各方面都一塌糊塗，她對事物毫不在意的表面下，其實是一顆敏感、脆弱的心，而正當觀眾對她產生了同情之時，卻發現一切都只不過是她咎由自取…

賣點：看似是喜劇，其實是一部徹底的喪劇，真正地解釋了什麼是「笑着笑着就哭了」。第一季中從未提到過女主角的名字，其實她的名字正是片名Fleabag，譯為邋遢的人，或骯髒旅館。每當看這個生活太過於放縱的女人看到O晒嘴時，也品出了人生在世的無奈與心酸。不論是與家人的矛盾、朋友的糾纏，還是與普世價值觀的背離、自我的糾結，劇中使用主角向鏡頭外的觀眾說話的方式，打破封閉敘事，把演員從角色中抽離出來。《倫敦生活》令人感到壓抑，可還是忍不住點開它，感受來自生活的毒辣耳光。

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+ 8 + 7 + 6

4. 《嗜血嬌娃》（Killing Eve）

（《嗜血嬌娃》（Killing Eve）官方宣傳海報）

主演：Sandra Oh, Jodie Comer, Owen McDonnell 國家：美國 首播：2018年4月8日 第二季現狀：4月7日BBC America開播

劇情：Eve是個生活無聊﹑十分聰明的英國安全局人員，後勤的工作無法滿足她當間諜的幻想；至於Villanelle是個優雅﹑有才的殺手，她依偎着這暴力工作能帶給她的奢侈生活。這兩個聰明的女人互相對對方着迷，並進行了一場史詩式的貓捉老鼠遊戲。

賣點：這部劇改編自Luke Jennings的小說系列，主打驚悚元素，與尋常所見的套路大相徑庭。快節奏敘事帶來的是刺激與驚險，加上兩個女性之間複雜的關係纏繞在其中，誰說雙女主的戲不迷人？2019年第76屆金球獎上，韓裔加拿大演員吳珊卓憑藉這部劇摘得視后，成為 39 年來首個獲得該項榮譽的亞裔演員，含金量變得更高，令《嗜血嬌娃》第二季更受觀眾期待。日前，《嗜血嬌娃》第二季預告片播出。主演吳珊卓曾暗示Eve和Villanelle的關係在新一季中將「更進一步和深入」，而Jodie Comer則表示Villanelle在新一季中使用更多創意性的殺法。

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+ 9 + 8 + 7

5. 《小謊言》（Big Little Lies）

（《小謊言》（Big Little Lies）官方宣傳海報）

主演：Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley 國家：美國 首播：2017年2月19日 第二季現狀：2019年6月播出

劇情：美式主婦的生活看似幸福美滿，其實背後蘊藏的危機重重。三位年輕媽媽在經歷了一場謀殺案之後，決定攜手破解這起懸案。

賣點：一個風景美好的小鎮卻疑點重重，《小謊言》是完美生活被撕開的缺口，將殘酷現實一點點滲出。這部劇邏輯縝密，層層遞進，非常引人入勝。2017年第69屆艾美獎上，《小謊言》風光無限，不僅攬獲兩項艾美獎和一項提名，更是包攬了所有的限定獎。據悉，在第二季中將會更加深入挖掘這些角色的故事，探索惡意的謊言、友誼的持久性、婚姻的脆弱性以及惡毒殘暴的家庭教育。關係會被磨損，忠誠會被侵蝕，情感與身體上的傷害也將現形。

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+ 8 + 7 + 6

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