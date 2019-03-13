【福爾摩師奶】陳瀅演出多種層次表現　全靠做返自己？

《福爾摩師奶》劇集已播放到中段，觀眾們也在猜測誰是「開膛手傑克」，這個謎底大概要臨近結局才知道。今天（13日）一眾劇中演員到街市跟街坊玩遊戲之餘也宣傳這部劇集，而在昨天播出的一集就是陳瀅被揭露情婦身份的高潮位，陳瀅亦表示對昨天那一集的表現十分滿意：「琴晚畀人揭穿，松松（陳松齡）好心痛，煒哥（陳煒）又打咗我一巴，呢一場戲拍咗好耐，起碼有三個鐘，當日我好記得攝影機係拍哂我大頭先，因為監製都驚我未必得，令到我都好擔心，因為呢場戲需要好多情緒，好彩都好多朋友send msg話我做得好。」

陳煒、陳瀅、江嘉敏及徐榮等人到街市宣傳劇集《福爾摩師奶》。（陳順禎攝）

當時拍攝要喊的戲份陳瀅指喊了很久，但也不及松松姐姐喊得辛苦，但最辛苦陳瀅透露並不是喊，而是要做出多種不同情感在演戲的那部份，她直言很感謝前輩的教導：「其實拍嗰個禮拜我好緊張，我都有同松松姐姐、陳煒及黃智賢傾，因為同佢哋食飯見到我樣好愁就問我咩事，我話好緊張驚唔知點做，但佢哋教我放鬆，用自己方法去做，我聽完都好認同。」

陳瀅被摑的那一幕戲份看見也令人覺得心痛，不過她直言那一巴掌是必須，本身拍戲也很不錫身。（陳順禎攝）

昨天其中精彩的一幕就是煒哥怒摑陳瀅，陳瀅笑言那個被摑鏡頭也拍了四或五次：「打嗰巴其實唔係重點，同埋煒哥非常錫我，唔係大力大力車，佢一入場已經知道同我講放心，我好有經驗好熟手，所以煒哥知道個技巧，但摑呢一巴係必須要，同埋都唔係第一次畀人打。」

提到誰是「開膛手傑克」，陳瀅指不能告訴大家。（陳順禎攝）