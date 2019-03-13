【福爾摩師奶】被街坊認錯咗係陳瀅？　江嘉敏：我幾開心

今天（13日）《福爾摩師奶》一眾劇中演員到街市跟街坊玩遊戲之餘也宣傳這部劇集，江嘉敏也有出席，但在街市發生了一件有趣事情，就是她被誤會當成她是陳瀅，「係呀，所以我幾開心，因為我本身幾鍾意陳瀅，同埋佢又白又高又靚女過我，所以好多街坊同我講，陳瀅你唔好走，影張相，我係幾開心，我都無否認我唔係陳瀅，如果佢話我似你（記者）就緊係唔好啦。」

今天（13日）《福爾摩師奶》一眾劇中演員到街市跟街坊玩遊戲之餘也宣傳這部劇。（陳順禎攝）

街市這地方，原來也是嘉敏喜歡逛街之一的地方，「有時候我媽媽唔得閒買餸就會由三姐好輪流去買，不過我買餸唔會主動格價，但我媽一定提我叫我買十元餸就唔好買十五元返嚟，所以我通常都啲阿姨講我我十元買，佢哋通常都會送多咗畀我食。」

明天（14日）是白色情人節，她透露已準備好一張卡給一份禮物送給男朋友，但禮物是什麼暫時不能透露，因為不想男朋友看見這報導。（陳順禎攝）

提到劇情大家也很想知道誰是「開膛手傑克」，嘉敏透露有留意她IG也知道常給提示大家：「其實開膛手遠在天邊 近在眼前，啲樣越善良或知道得最多事嘅人就係，真係有用㗎，係人都可以係兇手。」