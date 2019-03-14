【王牌對王牌】還珠舊班底合體勾回憶　晴兒零改變根本係凍齡女神

21年前一部《還珠格格》紅遍大江南北，捧紅劇中一眾要角就好似小燕子（趙薇飾）﹑紫微（林心如飾）﹑五阿哥（蘇有朋飾）等，角色至今都深入民心，成為經典中的經典。而近日一眾《還珠》演員就重聚上綜藝節目《王牌對王牌》，不過就不是一班主角，而是皇阿瑪張鐵林﹑令妃趙麗娟﹑老佛爺趙敏芬﹑晴兒王艷，再一次上演劇中經典橋段勾人回憶，瞬間引起網上熱話。

還珠一班演員合體，勾起大家不少回憶。（網上圖片）

從曝光的錄影照片看出，有一幕是晴兒同老佛爺的互動就最令人意想不到，皆因整個畫面猶如電視劇重現，晴兒痛哭地抱在老佛爺懷裡，二人似乎依依不捨，這一幕令人回想起就是晴兒最終決定要同情人簫劍走，而拜別老佛爺的樣子，瞬間將不少童年的回憶湧起心頭。

另外皇阿瑪﹑令妃﹑老佛爺﹑晴兒四個人並肩站在一起，最令人驚艷的是晴兒王艷多年來一點都沒有變，外貌根本同21年前沒有太大分別，仍然有一種不食人間煙火的氣質，被獲讚根本就是「凍齡女神」。45歲的她自23歲嫁給澳洲籍華人房地產大亨王志才之後，就一直相夫教子減少幕前演出。直到近年復出參與拍攝不少影視作品，她除了面貌身材依舊令人羨慕之外，她所居住的地方亦令人羨慕不已，皆因她居住在故宮旁邊位於王府井的小區入面的上億豪宅「王府世紀」，整個居家環境一絕被譽為豪宅中的豪宅。

晴兒痛哭這一幕令人甚是懷念。（網上圖片）

晴兒位居北京的豪宅。（網上圖片）

而其他幾位演員的確比起從前老了許多，特別是令妃娘娘較過去豐腴，53歲的她一直都有在幕前演出，幾乎每年都有一部作品。身為國家級一級演員的她，近幾年演得比較多則是媽媽角色，雖然目前外形同令妃時有相差，但氣質上仍然優雅。亦因為她難得上綜藝節目，網友們都好期待紛紛表示等播出。

令妃趙麗娟比起從前豐腴了唔少。（視覺中國）