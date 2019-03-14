【福爾摩師奶】專揀紅衫女落手？　中國開膛手：殺完人感覺很解恨

無綫播出的懸疑推理劇《福爾摩師奶》，劇情以英國妓女連環殺手「開膛手傑克」（Jack the Ripper）為藍本，而陳松伶飾演的祖迪費查就要查出究竟誰是兇手。至今播了14集，「開膛手」嫌疑人越來越多，而陳瀅和林韋辰極有可能真正的兇手。當然，假設「開膛手」來到香港犯案的劇情純屬虛構，但在真實世界中，中國卻出現了一名「開膛手」，他在1988年5月至2002年2月間，姦殺11名女性，當中受害者年紀最小僅得8歲。

【福爾摩師奶】犯罪史上最冷血殺手 寄腎臟到蘇格蘭場向英警挑釁

陳松伶所飾演的爵士夫人祖迪費查因丈夫被視作「開膛手」疑兇，落難到油麻地生活。（劇照）

一連串的兇殺案被名為「白銀連環殺人案」，兇手高承勇的犯案模式是在市內尾隨女性，然後入室作案，犯案手法極其殘忍。首宗案件發生於1988年，一名23歲的年輕女子被發現身體赤裸死在家中，全身共有26處刀傷。由該年起，甘肅白銀隔年就會出現類似的案件，而犯案模式非常相似。受害者的頸部幾乎被完全割斷，當中大部份女性都被先姦後殺或姦屍，更有一位的雙手、雙乳及陰部都被兇手割下，然後帶走。

除此之外，有時候兇手亦會將受害人身上的皮肉割下來。其中於1998年1月發生的兇殺案，29歲楊姓女子在家中遇害，喉嚨同樣被割開，上身有16處刀傷。最恐怖的，就是頭頂有13X24厘米的皮肉被割走。由於兇手的行為令人髮指，故內地傳媒都稱這位連環殺人兇手為「中國版開膛手」。

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「中國版開膛手」幾乎隔年就會犯案，在1998年更一年內殘殺了4位女性，事件更轟動全中國，就連英國BBC都有報道。兇手高承勇在14年多次犯案，雖然於2002年後就停止犯案，一直都逍遙法外，但最終都於2016年落網。可能大家會有個疑問，為何隔了這麼久都未能破案及一度暫停調查？根據內地傳媒報道，其實警方在案件中的現場取得犯罪證據，包括兇手的指紋、腳印、精液、DNA等，不過因為兇手的指紋沒有被錄入官方記，所以增加了警方的偵查難度。另外，在調查期間有指兇手專門挑選穿紅色衣服的女性下手，令當地女性不敢單獨外出及穿上紅色衣服。

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據知當年調查期間，警方強制要求白銀市內男性戶籍居民抽血驗DNA，但高承勇的戶籍卻是甘肅某農村，所以成功避開檢驗。2016年3月，警方於重啟調查，當地公安廳通過DNA-Y染色體測試及將指紋和DNA進一步比對，最後成功將高承勇緝拿歸案。在漫長的審判期間，有內地傳媒報道，高承勇曾經在庭上表示：「我殺完人後，感覺很解恨，心裏很痛快。」但被問到恨什麼，他卻絕口不提，全程更毫無悔意。當公安人員問他的犯罪動機時，高承勇只回答了「報復」兩個字，然後就閉口不談。最後於2018年3月30日被判死刑，今年1月3日上午行刑。

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