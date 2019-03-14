河成雲Solo出道首獲音樂節目一位　拍片與香港粉絲過白色情人節

自Wanna One完約後，HOTSHOT組合出身的河成雲隨即開展個人活動。推出個人專輯《My Moment》外，早前亦有在韓國舉行個人粉絲見面會，吸引大量HA:NEUL（河成雲粉絲）支持，昨天（13日）更憑新歌《BIRD》奪得首個一位。即將來港的河成雲，今天又特別為香港粉絲拍片，祝大家白色情人節快樂。

河成雲昨天在《Show Champion》上，擊敗 (G)I-DLE和TXT等強力對手，奪得個人出道以來首個音樂節目一位。講得獎感言時，河成雲說：「因為要多謝的人太多，所以特別帶了筆記。」從褲袋拿出手機，一一真誠地讀出致謝名單，獲粉絲大讚可愛。河成雲也特別講到，一位有賴HA:NEUL才能夠得到，並答應粉絲會更努力。Encore期間，賴冠霖都有在台上上前祝賀，再一次證明Wanna One間的好感情。

昨天河成雲在《Show Champion》上奪得首個音樂節目一位。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

適逢今天是白色情人節，河成雲特別為香港粉絲拍攝影片，率先與大家打招呼。河成雲除了約定粉絲4月5日不見不散外，更預告為了與香港HA:NEUL渡過愉快的時間，準備了不同的表演，包括首次獻唱《Don’t Forget》等。非常有心的河成雲最後更特別學廣東話，對粉絲說「我好掛住你地」，藉白色情人節向HA:NEUL告白。

河成雲特別為了香港粉絲用廣東話拍片，一同渡過白色情人節。（影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

河成雲白色情人節問候片：