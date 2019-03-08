Wanna One傳男男情侶？　河成雲親自解畫與姜丹尼爾微妙關係

韓國國民組合Wanna One雖然是限定團體，可是11位成員姜丹尼爾、邕聖祐、黃旼炫、尹智聖、河成雲、金在奐、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝和賴冠霖的感情卻非常好。即使解散後，仍不時看到成員結伴出遊，以及互相應援對方活動的畫面。一群男生日對夜對，更難免會傳出「男男」情侶的傳聞。

曾經與姜丹尼爾傳出戀愛說的河成雲，近日出演綜藝節目《一週偶像》時，被主持人光熙要求出面親自說明兩人關係。河成雲分享：「我看到戀愛說時也非常驚訝，所以上網搜尋了一下。因為姜丹尼爾體型大，我則比較細小，應該是因為他經常公主抱我，又會開玩笑地抱着我，所以成為粉絲間的話題。」主持更加碼請河成雲向對方隔空傳話，他講到雖然兩人傳緋聞，可是不用在意，更為姜丹尼爾加油，盡顯兩人的兄弟情。

河成雲上《一週偶像》時，親自解說與姜丹尼爾的戀愛說。（影片截圖）

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當然河成雲與姜丹尼爾的戀愛說，只是粉絲間的有趣傳言。由於Wanna One 11人感情非常好，經常會有大量親密接觸。剛好180厘米高的姜丹尼爾，特別愛向只有167厘米高的河成雲開玩笑，加上兩人的身高差，就像一對小情侶一樣而被粉絲傳出戀愛說。對於傳聞兩人大方接受，河成雲出面解釋時也面帶甜笑，就像是現實中熱戀的情侶一樣，被粉絲大讚可愛。

河成雲與姜丹尼爾因經常有親密舉動，而被粉絲傳出戀愛說。（網上圖片）

一齊睇下河成雲與姜丹尼爾嘅親密互動：