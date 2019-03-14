【晚吹】沙律張沛樂大談「初夜」失敗過程：佢唔識用避孕套

ViuTV《晚吹》系列一向喜歡討論大膽的話題，最新一輯由駱振偉、嚴祺和彭嘉桓主持的《晚吹－女學生‧吹水班》更要求女嘉賓穿校服亮相大談求學時期的「趣事」。而最新一集他們就請來Daisy羅伊婷和沙律張沛樂做嘉賓，二人更身穿體育服登場。她們在節目上除分享了自己讀書時期的頑皮事趣之外，當中沙律更將自己的「初夜」擺上抬高談闊論，批評男友表現強差人意。

談到「初夜」的話題，廠內眾人非常起勁。（電視畫面）

「我未有初夜！」

其實沙律所分享的是「初夜」失敗的經驗，更強調：「我未有初夜！」沙律憶述當年到紐西蘭留學，曾與一個台灣男生拍拖，一次放學後便到了對方的家：「佢就嚐試去侵犯我，即係所謂嘅前戲，有攬攬錫錫，然後佢就喺個朋友度拎咗個condom（避孕套），佢唔識用，嗰下我好深刻，佢嗰時拆咗個包裝，之後就拉長咗。嗰時候佢好細啦…….總之就大唔到，我完全理解唔到。」當主持追問男方的生理狀態時，沙律再強調對方「嗰度」很小：「我真係唔識睇，總之就係戴唔到。」

Daisy羅伊婷和沙律張沛樂身穿體育服登場！（電視畫面）

預防失身的表情

經過一番討論之後，各位男性主持終於都找出面對沙律卻表現失準的原因！沙律在討論的過程中不斷強調自己是「不情願」的情況下進行失敗的「初夜」，但眼見男朋友為此做足準備，在雙方都很無知的情況下，沙律不自覺地擺出以下的表情，此相一出，主持們即時大叫：「你知唔知你咁嘅樣，係任何男人都會細呀？」

沙律更透露台灣男友之後又想奪去自己的「初夜」：「我就係唔係好識點拒絕，所以我用另一個方法去拒絕。」（電視畫面）

沙律曾任避孕套品牌代言人。(Instagram）