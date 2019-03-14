BIGBANG勝利再有私訊流出　將女性當商品：3號在酒桌上很有趣！

BIGBANG成員勝利因涉嫌性招待一案今日（14日）到首爾警察局接受調查，韓國媒體Sisa Journal於下午公開勝利涉嫌性買賣的KakaoTalk對話詳情，每提供一名性招待均從客人獲得1000萬韓元（約7萬港元）作為回報。

勝利（本名李昇炫）今日（14日）下午以性交易嫌疑者身份到首爾地方警察廳接受調查。（視覺中國）

從公開的聊天對話中顯示，勝利於2014年8月疑向一名海外投資者提供性招待，逐一向該名投資者介紹及評價候選的女性們，包括各人的年齡、職業、性格及照片等等讓投資者選擇「心頭好」。而最令人髮指的是，二人皆用「1號」、「2號」等編號來稱呼女性，並逐一評頭品足。

勝利將數名女性照片傳給投資者，讓他挑選「心頭好」。（微博圖片）

勝利提到：「1號話不太多而且喜歡錢，並且在酒桌上可能缺乏一些魅力，但長得非常好」、「3號長得好而且很開朗，在酒桌上很有趣」。而投資者回答道：「那麼去掉1號，2、4、5號中再看一個？」通過二人的聊天對話反映出，他們皆對女性作出各種藐視和羞辱，完全把女性作為買賣的商品。

韓國媒體Sisa Journal公開勝利於2014年8月向一名海外投資者涉嫌提供性招待的聊天對話。（微博圖片）

另外，勝利在聊天內容中自爆在經常到美國拉斯維加斯賭錢，而在賭場中所贏得的錢全部放進一個叫「Safe Bank（安全銀行）」的地方，並表示這筆錢只會在拉斯維加斯使用。