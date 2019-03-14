【勝利醜聞】容祖兒未受事件困擾　「佢應該要得到公平嘅審判」

容祖兒（Joey）近日在網上看了一篇關於朋友的文章，所以突然有感而發，今天（14日）Joey出席品牌活動說到這件事情：「其實好朋友應該要常相見，要出嚟Update大家近況係需要，咁個日睇咗一篇文章就轉發，然後立刻不如約大家當日夜晚見面，因為平時約好耐都約唔到，即日約反而得，所以好開心可以見到佢哋，連最難約嘅阿嬌（鍾欣潼）都見到，所以有時候真係唔係口講就夠。」

容祖兒（Joey）今天（14日）出席品牌活動。（劉智源攝）

Joey數數自己入行原來已經入行二十週年，所以近日公司就強迫她學習一件她不想學的事情：「我係畀滑雪呢樣危險性嚇親，因為滑雪當自己覺得勁時候就會入森林滑，同埋速度感太勁，我驚我撞跌棵樹，所以經過多番考慮我遲遲都未接觸呢個運動，但係踏入呢個圈二十週年，公司鼓勵我做未做過嘅事，咁我唯有...唉，好啦，做未做過嘅事，唯有小心少少。」

Joey笑言不要說阿Gil是最難約出來的那一個朋友，不然她很大壓力。（劉智源攝）

而最近Joey做了一個關於勝利的訪問引來外界不同的聲音，Joey直言並未受到這件事困擾：「同佢工作上有一面之緣，係合約上我的而且確係感到開心，因為歌曲製作係令到我有驚喜，但係亦都因為我工作太忙，冇深入了解呢個人私人生活上有問題，但呢個訪問之後我知道多咗，咁我同公司都覺得有需要去澄清自己對呢件事嘅立場，咁講完清晰就Ok，未至於有困擾，我覺得唔值得令自己困擾，但對我來講佢應該要得到公平嘅審判。」

Joey對勝利的新聞也去了留意一下，對她來說勝利應該要得到公平嘅審判。（劉智源攝）