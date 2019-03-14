【宇宙有愛浪漫同遊】恐成勝利最後一部電影　網民︰特效無限尷尬

近日韓國天團BIGBANG前成員勝利、歌手鄭俊英、FT Island隊長崔鍾訓Highlight前成員龍俊亨皆捲入「勝利門事件」，吸毒、以女性作為商品，進行性交易、散播性愛片段以及醉駕問題紛紛登上各大頁面，韓國方面極力抵制以上涉案人士，除勝利宣布退出娛樂圈外，鄭俊英和崔鍾訓亦即時中止一切演藝活動，認有睇過鄭俊英影片的龍俊亨，今日亦宣布即時退團，其後事情的發展就有待跟步。

約一年前勝利主演的電影《宇宙有愛浪漫同遊》上映，當時他更來到香港進行宣傳活動。（網上圖片）

勝利出事前，不時都會來香港出席活動，原定12日舉行的《KKBOX香港風雲榜》，他本來也是其中一名風雲大使，一出事即換上Shaun來頂替。勝利除了歌唱事業外，都有涉獵其他不同範疇，如上年便曾拍攝電影《宇宙有愛浪漫同遊》，通曉普通話的他全片以普通話講對白，更為預告片配上旁白，戲中更跟「國民女神」郭碧婷合作！

勝利當日出席活動都有跟郭碧婷咬耳仔密密斟。（資料圖片）

有指當時勝利在接受訪問時表示「在拍攝親熱戲前，因為緊張所以向郭碧婷提出一take過的要求。」郭碧婷大方答應更指毫無尷尬，又讚勝利「是個很好相處的人。」電影於塞班島拍攝，兩人都指當地甚是浪漫，郭碧婷更表示拍攝時有愛上對方，勝利聽後同樣直言︰「我非常喜歡她。」

勝利、郭碧婷

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勝利在戲內扮演忠犬男友，落力討好郭碧婷。（網上圖片）

戲裡的勝利跟戲外的他明顯截然不同，他扮演一名忠犬男友，而郭碧婷則是個傲嬌，相信唯一相同的就是兩人拍吻戲時，勝利的「真吻功」！一年前這部作品是勝利為踏入電影界、甚至乎中國市場來小試水溫，可惜反應平平，就連V.I.P（BIGBANG粉絲）都表示「不想說假話即使我是粉絲……2星給我勝利的顏值，2星給他學中文的努力和敬業，最後一星，是真實的評價……劇情太差，結局略局促，兩對情侶莫名其妙就在一起了，還有配音和特效都讓我無限尷尬……滿心期待帶了閨蜜來，然後看着她的臉色由明轉暗，我現在都不知道怎麼哄她……」

《宇宙有愛浪漫同遊》或會成為勝利最後一部電影？（網上圖片）

另外也有網民為該戲寫下了短評，內容如下「一部顏值和演技完全成反比的電影，除了勝利的臉和郭碧婷的腿能看，也就只能靠玩遊戲硬撐了。從故事到剪輯都稀爛，這種宇宙級大片完全超出了我們人類的審美，拍出這樣的神作，就應該獎勵導演和劇組送去外太空探索宇宙——畢竟，地球都裝不下他們了！」當初有人還能為勝利的「努力」而給出分數，不過今日已經有不少人唾棄他，而如今勝利宣布隱退，《宇宙有愛浪漫同遊》或會成為勝利最後一部電影？

粉絲為勝利製gif

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《宇宙有愛浪漫同遊》電影預告