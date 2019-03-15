【朴寶劍香港記者會】賣口乖講標準廣東話　拎住主辦禮物唔肯放

韓國人氣小鮮肉演員朴寶劍，今天（15日）在香港出席《2019 Park Bo Gum Asia Tour in Hong Kong <Good Day : May your everyday be a good day>》記者會，為明天的粉絲見面會造勢，以及與預先抽中的幸運粉絲提早見面。

朴寶劍今天現身香港記者會，吸引了大量傳媒採訪，現場閃光燈不斷。（葉詩攝）

朴寶劍今天穿上藍色西裝現身記者會，並第一時間用廣東話打招呼說：「大家好，我係朴寶劍。」第二次在香港舉行見面會的他，分享感想時講到即使大家在不同的地方，大家都一直為我應援，覺得非常感動，又賣口乖即場用廣東話說「好掛住你」。為了是次見面會，主辦特別為朴寶劍送上一支藍色咪，非常喜歡的他除了講「多謝晒」外，更一直拎住唔放，記者會中全程手持禮物。

朴寶劍接過主辦贈送的藍色咪後，一直拿着直至記者會結束，非常識做！（葉詩攝）

朴寶劍拍攝《男朋友》後，被稱為國民男友。被問到成為國民男友的條件時，他就回答：「我個人覺得要接受對方，好好聽對方的話就能產生同感，做一位好的男朋友。」氹得現場粉絲非常開心。問到有關即將與孔劉開拍電影《徐福》，朴寶劍就表示非常高興能夠與喜歡的前輩合作，對於電影中複製人的角色，自己也下了很多苦功做研究，希望能夠演好這角色。