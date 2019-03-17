與高層女友拍拖30年一直低調　袁富華呼籲傳媒不要「人肉搜尋」

袁富華（Ben）去年憑電影《翠絲》勇奪第55屆金馬獎最佳男配角獎，今年再乘勝追擊角逐金像獎男配角。雖然拍了廿多年電影，但似乎還有很多觀眾只記得他的樣子卻叫不出名字，不過Ben就憑著隊電影的熱愛，堅持演下去。去年在奪獎時，Ben高調感謝其圈外管理層女友三十年來的支持，昨日（16/3）接受商台節目訪問時，竟罕有談及跟女友的相識經過及相處之道。

袁富華接受由梁泰來主持的電台節目訪問時，罕有談及女友的認識經過，還感謝女友30年來的支持。

Ben在節目中透露跟女友已經拍拖30年，二人更是演戲結緣，更表示對方以前都是業餘演員：「喺第一個劇社認識，只不過之後佢就冇再繼續做演員，專心自己工作，依家已經係管理層。」當主持人梁泰來問到女友為何這麼怕Ben在台上感謝她的時候，他笑言始終女友現時已經是管理，所以不想身邊的人知道來避免麻煩事，更呼籲傳媒不要「人肉搜尋」她。

提到演員收入不穩定，相反女友已經是管理層，可會擔心地位上有比較？Ben坦言如果擔心比較，兩人早已分開：「就係呢樣嘢先最可貴，兩個人相愛做咩要比較？依家同人打仗咩？如果佢嫌我，佢一早走咗啦。」

Ben去年憑電影《翠絲》勇奪第55屆金馬獎最佳男配角獎，今年再乘勝追擊角逐金像獎男配角，對手有黃德斌、潘燦良、李璨琛及廖啟智。（資料圖片）

現年55歲的Ben跟女友拍拖這麼多年，承認有想過跟對方結婚，而對方都很了解自己的想法，所以堅持到有能力養女友的時候才會實行這件事：「我唔想多咗一個經濟負擔，而且咁會阻礙到我嘅演藝工作。呢樣嘢係好現實，我要養到佢先可以娶佢，因為我好錫佢，有啲責任我一定要負。」其後Ben自爆女友曾經在困難的時候在經濟上幫助自己，更表示認識到對方是積來的福：「我都唔知道點解搵到咁好嘅女人。」

曾做大咖多年 承認有不開心

另外，談到二十多年的演藝生涯，Ben演過無數電影，當中有不少都只是做「大咖」或者過鏡。對此，Ben承認有因此而唔開心，但幸好自己比較樂觀，只要不過底線就可以了：「你唔好用不雅語言鬧我，我會走，我會唔拍，好彩咁耐都未發生過，因為我覺得大家都要互相尊重。」而講到杜琪峯所拍攝的電影都會有Ben的蹤影，提到兩人的淵源，Ben笑言從來都不知道為甚麼：「佢成日都會用我，但我唔知點解，有時佢拍咗我都唔知道邊個嚟。好似《辣手回春》，我個角色包到好似木乃伊咁，亦試過拍咗然後又剪晒。」不過Ben就表示絕對不介意，同時很欣賞杜Sir，因為知道對方剪掉自己的戲份只是因為創作上的需要。