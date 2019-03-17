【勝利醜聞】發聲明道歉承認曾賭博　車太鉉感羞恥：愧對屋企人！

車太鉉主演《我的野蠻女友》而爆紅。(ig圖片)

韓國演藝圈「勝利事件」接連爆出醜聞，多位藝人牽涉其中，繼勝利宣布退出娛樂圈後，當地人氣綜藝節目《兩天一夜》的成員鄭俊英也同樣宣布退出娛樂圈，醜聞卻繼續爆個不停，牽連極大。而與鄭俊英一起主持該節目，曾演出《我的野蠻女友》、《與神同行》等電影的車太鉉，昨日 (16日) 就被爆涉嫌參與非法賭博，節目中另一主持金俊昊也有份。

車太鉉與鄭俊英一齊主持《兩天一夜》。(ig圖片)

車太鉉於周日早上 (17日) 透過經理人公司發表道歉聲明，承認確曾參與賭博，並表示會退出所有節目。他在聲明中表示：「雖然只係我哋之間嘅玩笑，但卻令大家睇到我哋群組聊天室嘅對話，真係覺得好羞恥，我認為作為一個受到各位喜愛嘅公眾人物，係絕對唔應該被原諒嘅事情。我對所有失望嘅粉絲，仲有鍾意《兩天一夜》嘅觀眾們感到非常抱歉，我亦會退出所有節目。」意味車太鉉跟勝利、鄭俊英和崔鍾訓一樣，即時全面停工。

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佢今早發聲明道歉。(IG圖片)

車太鉉於聲明中承認賭博，但並非傳聞所指在國外賭高爾夫球，只是與成員之間在韓國玩，屬朋友間玩樂性質對賭，事後亦已馬上歸還款項給對方。他又提到，自己作為一家之主，對兒女和家人都感到非常抱歉，自己會深刻反省。其事務所亦有發官方聲明，指車太鉉承認自己錯誤，現時深刻反省中。

佢自言愧對屋企人。(IG圖片)

目前車太鉉有份主持的還包括《黃金漁場 Radio Star》、《那裏是哪裏》。另外，金俊昊亦發聲明就事件道歉，並決定退出所有節目。

車太鉉同勝利相信無機會再同台喇。(IG圖片)

一齊重溫車太鉉過往嘅演出。