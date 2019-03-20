【開心速遞】楊嘉欣比堅尼遊牛奶湖　湖泥搽全身：導遊話可以增大

《愛．回家之開心速遞》內楊嘉欣飾演百貨公司售貨員Annie。（截圖）

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》一直都有不少「隱藏美少女」（詳細請按此：【開心速遞】嚴選十大隱藏美少女 19歲「傻強」女友最年輕高質），除了邱晴、梁茵、周梓盈之外，不少得當然是「隱藏美少女」之冠楊嘉欣（Cherry）（飾 威龍百貨女裝部Annie）。早前Cherry趁著空閒時間到了位於西太平洋的島嶼國家「帛琉」旅遊，打卡拍照留念之餘更放上IG開心Share，一眾網民更紛紛留言大讚她性感而又有仙氣。



【開心速遞】楊嘉欣著泳衣遊帛琉彩虹瀑布騷長腿 網讚：仙女下凡

楊嘉欣都好受網民歡迎㗎。（受訪者提供）

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楊嘉欣（Cherry）接受《香港01》訪問時說：「係吖，今次同屋企人去，去咗足足6日5夜。哈哈，去到嗰度好似荒野求生咁，去到嗰度就係食瞓玩，最主要每日就係出海浮潛，睇好多珊瑚，餵下魚、睇下鯊魚、睇下水母同埋釣魚。不過最主要都係支持下屋企人，公公喺嗰邊投資咗酒店，同埋好難得可以一家人去旅行，唔止係爹地媽咪，而係阿公吖、姑姐都去埋。」

Cherry在帛琉旅行中也去著名的彩虹瀑布拍照。（受訪者提供）

楊嘉欣說：「聽導遊講啲湖泥搽邊度就可以大邊度。」（受訪者提供）

她笑說：「今次大概坐咗4個鐘飛機到帛琉，由澳門出發嘅。因為我所有屋企人都喺澳門。佢哋投資酒店投資咗幾多我唔清楚，屋企人喺嗰邊做嘢，我只係去玩。個天同海係真係好靚，個人感覺真係靚過馬爾代夫！」相片中她也有到著名景點牛奶湖遊覽並用湖泥搽滿全身，她說：「牛奶湖係一個Tiffany blue嘅湖，個湖入面有啲火山泥，有一粒粒磨砂係入面。導遊話可以美顔磨砂之餘，仲可以增大...不過信唔信由你。」

去島國渡假，不少得就是陽光與海灘。（受訪者提供）

16歲就入行的她，入行4年，至今才漸漸為人所熟悉。雖然離成名還有一段頗長的路。「最近間唔鐘拍下愛回家做下Annie。（收入多唔多？）多唔多嘢做，收入多唔多就見仁見智。但係我都夠食夠買嘢，因為我同屋企人住唔洗交租。我想做多啲嘢賺多啲，因為我都想有上車嘅機會，想有個屬於自己嘅家。（屋企人點睇妳入行？）無論我做乜，我相信我屋企人都會支持我嘅，因為佢哋非常錫我，我只想做啲我覺得開心嘅嘢，因為做人最緊要快樂吖嘛。」

楊嘉欣公公投資的「帕勞假日酒店」，據Tripadvisor顯示，是一間3星半級酒店。（網上圖片）

酒店個景觀真係好靚...（網上圖片）

Cherry話個Trip啲靚相多到Post唔晒，呢度只係一小部份：