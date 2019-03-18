【流行經典50年】邊位歌手問鼎「流行經典歌王」？原來係佢哋！

TVB節目《流行經典50年》自2017年起開播至今近3年，現在於逢星期日晚上8半至9半播出，由薛家燕﹑黎小田﹑陳敏之和胡諾言主持，撇除《流行經典50年 唱爆周末》的幾集，原來直至現在，已經播放了67集。節目組每集都會邀請不同的歌手嘉賓演唱50年來的金曲。節目播出多集，除了一眾主持外，究竟邊個歌手是在《流行經典50年》中出鏡最多呢？

《流行經典50年》自2017年首播，成為TVB長青節目之一。（網上圖片）

《流行經典50年》成為觀眾們週末晚上的「送飯」好節目，當中有些歌手面孔好像出現得頗頻繁。原來當中有11位歌手參演過該節目4次或以上，更有兩位男歌手參演過節目5次，成為「流行經典歌王」，讓我們一一細數！

9位上過該節目4次的藝人，排名不分先後，請點擊下睇睇！

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當中有兩位歌手更上節目達5次之多，成為上過該節目最多的藝人，堪稱「流行經典歌王」！他們就是徐智勇（小肥）和吳業坤。

小肥曾出現過在第14﹑ 22﹑ 29﹑59﹑和66集節目中，也曾和其他嘉賓如車婉婉和側田合唱。（網上圖片）

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另一位歌手吳業坤，也在節目中第25﹑46﹑50﹑61﹑皈65集出現過，合作過的歌手也有劉雅麗和糖妹黃山怡等等。（網上圖片）