【專訪】「急智歌王」張帝示範即興rap　應昌佑母親冉肖玲都冇計

頭上的毛毛叫做頭毛 腿上面的叫做腿毛 《毛毛歌》張帝

「吹啊吹 讓這風吹 哀傷通通帶走 管風裡是誰……」前往專訪的路上，耳機中不斷播放著徐小鳳的歌，畢竟，張帝和冉肖玲這兩個名字，我是從徐小鳳演唱會中得知，做訪問前把自己沉醉在小鳳姐的歌聲下，總能夠拉近我和兩位受訪者「心的距離」，應該是吧？

張帝、青山、冉肖玲即將於4月22日（復活節翌日公眾假期）於九龍灣國際展貿中心舉行演唱會，張帝和冉肖玲率先訪港接受傳媒專訪。（梁碧玲攝）

潮童現身！

來到相約在酒店的專訪房間，只見冉肖玲端裝的坐在沙發上，在準備打招呼之前，內心忽有一種無形的壓力。「玲姐你好，我是《香港01》記者。」姐回應道：「你好。」正當在我想稍作鞠躬致禮之際，洗手間方向突然傳來開門的聲音，眼睛反應自然地朝那邊瞧瞧，出現一位身穿鮮黃色外套，配以卡通圖案的黑色衛衣連運動褲套裝、頭髮染成銀白色的「潮童」，「張帝大哥，你好！」我雀躍地說。

張帝，76歲，人稱「急智歌王」，1960、70年代起已在東南亞各地走埠登台，一首《毛毛歌》享負盛名。（梁碧玲攝）

專訪任務：誇年代挑戰《學貓叫》、《雪落下的聲音》

在相約專訪之時，記者曾向兩位提出一個無理的要求，希望兩位能夠在專訪當日同自己的唱腔獻唱一首時下的流行曲，豈料兩位竟一口答應，還自動請纓，選了《學貓叫》和《雪落下的聲音》！到底效果如何，還請各位點擊片段欣賞。（記者只能說：「嚇一跳！」）

點擊睇片：

對時下流行曲的看法

唱過《學貓叫》和《雪落下的聲音》，張帝和玲姐心情大好。雖然音樂理應不分新舊，但卻有時代之分。套歌神張學友一句說話：「唔係舊歌，係經典歌」，張帝和玲姐都最拿手的是演唱「經典歌」，對於挑戰新歌，雖不能說易如反掌，但卻毫無無違和感，張帝說：「我一直把唱歌，當成講話，我在台上面唱的每一首歌都是在聽你講話，不管是誰的歌，到了我的嘴裡面，我就把它的歌詞。所以說，像這個喵喵喵，就像小孩子很可愛嘛，就跟貓一樣，又親切又可愛，而且很活潑很甜，我忽然間覺得好像有一種談戀愛的感覺。」

「低音歌后」冉肖玲，70歲，是應昌佑的媽媽！（梁碧玲攝）

冉肖玲：年青人＝士多啤梨

張帝式的「急智唱法」，總能夠為觀眾帶來驚喜，換一個較合潮流的詞語，大概與「FreeStyle」類近吧！早幾年，張帝曾經在公開訪問中提及過，自己的「急智唱法」至今仍然後繼無人，他解釋原因是年青人太不能吃苦：「要很用功，因為你要知道社會上所發生的任何事情。」說到了年青人的話題，玲姐亦有感而發：「現在的人都不會吃苦了，士多啤梨，很脆弱，很容易爛，又很漂亮，一踩就爛掉，（你兒子應昌佑呢？）我個仔就唔係士多啤梨，不過都唔係屬於好強壯，因為係我哋啲責任，因為我哋太溺愛佢哋，而佢哋又更加溺愛佢哋嘅小朋友，咁就直頭係藍莓！」

冉肖玲透露，張帝每天都看後多新聞，當然了，沒有「IN-PUT」，又何來「OUT-PUT」？（梁碧玲攝）

張帝曾風光過韓星：400多個記者來接我！

近年每逢有韓星襲港，香港機場總會聚集約100名粉絲來迎接偶像，記者則約十餘人。1960-80年代，張帝和玲姐紅極一時，論名氣人氣，絕對不亞於當年的徐小鳳，比起近年的韓星，有過之而無不及，張帝說：「香港對我來講，很有感情，當時真的很紅，來香港每天都爆滿，他們都叫我急智歌王，那時我從台灣到香港來，到機場，400多個記者來接我，當時還會規定，他們會在機場現場問我問題，如果我不唱完那些問題不讓我入境！」

冉肖玲透露今次能夠集合三位歌王、后同台開騷是歷無前例：「我哋識咗五十幾年，呢個組合係第一次，（撮合的原因？）冇原因，係綠份，只係當時佢哋嚟幫徐小鳳姐做演唱會嘉賓，好受歡迎，突然間老闆見反應好，唔放過佢哋，希望佢兩個歌王一齊登台，但又怕太齋，所以先要搵個靚女，但呢個組合又好奇怪，不過好難得。」（梁碧玲攝）

急智唱法的典故

如冉肖玲「低音歌后」的稱號，顧名思義，是標榜其出色的低音唱聲，但「急智歌王」之稱，何謂急智呢？如上文提到，就像是現今「FreeStyle」的方式，而不同之處，張帝所演繹的並非機關槍式的連珠炮發，卻是字字珠璣，玲姐說：「佢以前唔係咁，佢急智之前係唱得好瀟灑，唱英文歌，好高級嗰啲，係而家先變成咁！」約於1970年代，張帝在印尼一次演出中，有位觀眾要求他以「身上的毛」為主題即時演唱，那就是《毛毛歌》的來源，張帝：「有時我係諗，喺台上同觀眾一齊玩下嘛！有時唱歌很嚴肅，這樣不好玩，倒不如大家傾下偈，台下嘅觀眾又好多問題會問我，我就用歌嚟唱畀佢哋聽！」自此，張帝到任何地方登台都總會加插與台下觀眾「對答」的環節，不論什麼主題，張帝都來者不拒：「觀眾來了，我不會讓你失望，（很花腦力吧？）唔會，好自然嘅，好奇怪，我係唔知點解我會咁唱歌。」

張帝即時向記者挑機，就簡單問了一句關於香港的，張帝就即時唱答：「現在你要到香港去 口罩要帶起 現在的流感很危險 小心傳到你 兩個人見面沒關係 你嘴巴不要噴過去！」真的，現時流感很嚴重！（梁碧玲攝）

世上無難事，戒煙亦如是。

年過70，已超過香港法定退休年齡。張帝和玲姐，在台上獻唱超過半個世紀了，至今依然堅持透過音樂尋找知音，但對於抽煙一事，張帝卻沒有堅持抽到最後一刻，近月，他戒煙了：「抽了60年煙，我今天戒煙了，人家都不相信，人家問我為什麼，我說我想戒我就戒，我說不抽我就不抽。」基本上，所有吸煙人事都清楚明白，吸煙有害健康，然而，要他們立志戒除惡習，卻恐比摘下月亮更難。張帝戒煙，並非因為健康：「他們說戒煙是很難的事情，其實不是，視乎我要不要戒，我就証明，我要做得事情，就一定可以做得到。戒煙之後，我乾淨了，我皮膚好的，我沒有痰了，沒有人討厭我了，我自由了，人家尊重我了，所以不抽煙很棒的！」

張帝和玲姐在專訪當日玩得好開心：