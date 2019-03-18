【勝利醜聞】朴軫永談正氣人生哲學：透過犯罪取得成功不會獲尊敬

韓國男星勝利和鄭俊英等人的醜聞成為近日亞洲熱話，現時韓國警方已偷拍和散播性愛影片的鄭俊英申請拘捕令，而韓國影片網站也宣布將所有勝利和鄭俊英曾參演的電視節目片段下架。另一方面，JYP娛樂創辦人朴軫永在昨日（17/3）播出的SBS《家師傅一體》中，大談成功之道，雖然節目在勝利和鄭俊英事件爆發前錄影，不過也難免令觀眾聯想到近日爆發的連串醜聞。

勝利和鄭俊英事件受到國際媒體和民眾注目。（視覺中國）

由李昇基、李相侖、BTOB成員陸星材和梁世炯主持的《家師傅一體》邀請到朴軫永擔任嘉賓，除了貼身追訪朴軫永的工作日程外，還會請他講解人生哲學。在節目接近尾聲，朴軫永透露過往渴求在社會上取得成功，雖然朴軫永達到目的，但他內心感到孤獨寂寞，後來他了解到自己比起獲得成功，更希望得到大家尊敬：「成功和獲尊敬的分別在於：成功只看結果是成功的，獲尊敬是連過程也非常成功，如果我違法犯罪獲得成功，就算我成功了，大家還是不會尊敬我的……成功的方法不正義的話，大家不會想聽我的話。」

朴軫永在《家師傅一體》大談人生哲學，提及自己想成為受尊敬的人：「成功和獲尊敬的分別在於：成功只看結果是成功的，獲尊敬是連過程也非常成功，如果我違法犯罪獲得成功，就算我成功了，大家還是不會尊敬我的。」（影片截圖）

雖然今集《家師傅一體》是在2月25、26日拍攝，而勝利和鄭俊英則是在3月中被爆出性招待、偷拍和散播性愛影片等醜聞，朴軫永的言論固然不是評論勝利和鄭俊英事件，但有觀眾將此言論聯想到勝利和鄭俊英事件，認為勝利為了事業更上一層樓，不惜提供性招待，最終導致身敗名裂，所以觀眾不只大讚朴軫永思想夠正氣，也希望勝利能多多學習。

李昇基等主持聽畢朴軫永一席話，深感獲益良多。（影片截圖）

逐格睇朴軫永的人生之道