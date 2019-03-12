陳冠希約網民隻揪事件複雜　竟涉小鮮肉蔡徐坤與內地網紅孫笑川？

性格火爆的陳冠希（Edison）經常在網上發表出位言論，早前除了開火鬧余文樂品牌MADNESS未夠班，更指跟陳奕迅和楊千嬅不是朋友。日前Edison被網民Kevin Song撩隻揪，Edison當然答應更留言表示約在昨日（12/3）在洛杉磯店鋪Juice，時間下午兩點半。搞笑的是，他更貼心地告訴該網民自己有時候會遲到，所以現身時間大概是3點至3點半，而對方就直言會等Edison，不見不散。其後，Edison更帶埋老婆名模秦舒培準時現身，並開Instagram直播自己已經到達店鋪Juice，等待這位網民。

在直播中，Edison表示感謝支持自己的粉絲，更直言大家可以隨便中傷自己，但希望請自重，不要提起他的家人和女兒：「因為我是一個男人，所以我會等待這位人兄，很多人都在Instagram胡亂說話，如果你見到我，就直接過來跟我說，就像我現在就在這裏一樣！」不過到最後該網民竟然「甩底」，不過翻查Edison的Instagram，發現事情不是想像中簡單，還牽涉了另外兩位仁兄。

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事件背後不簡單 蔡徐坤無辜被拖落水

事關有一位自稱Kevin Song的室友在Edison的Instagram留言，表示Kevin原來是20歲內地小鮮肉蔡徐坤的粉絲，而由於內地爆紅的網絡主播孫笑川（微博用戶名為「帶帶大師兄」）曾經中傷過蔡徐坤，所以Kevin就冒充孫笑川的粉絲來大鬧孫笑川，不過在大鬧孫笑川的同時，更中傷了Edison的家人和女兒。

再翻查Edison、孫笑川及蔡徐坤的關係，發現三人曾經是好友，不過因為上月孫笑川的粉絲冒充孫笑川到Edison的Instagram評論及嘲諷Edison的人品很差，而Edison又以為是孫笑川本人，所以就Post了對方的照片還擊，並公開取笑孫笑川又醜又肥。在Instagram鬧完後，Edison轉戰到微博再鬧。事後孫笑川就公開跟Edison道歉，Edison就聲稱自己並沒有生氣，但仍然繼續嘲笑對方。就隻揪事件來看，源頭似乎是孫笑川和Edison之間的恩怨，而蔡徐坤只是被拖落水而已。

點擊以下圖片看Edison跟孫笑川之前的對話：