【福爾摩師奶．劇透】揭兇手真面目　原來一切是模仿開膛手犯案

陳松伶主演的TVB懸疑查案新劇《福爾摩師奶》劇情越演演烈，嫌疑人亦越多越多，令網友討論聲不斷！上回講到祖迪（陳松伶飾）開始對一夫（黃智賢飾）起疑，更因為發現一夫給她服食的頭痛藥竟是鴉片酊錯愕又憤怒，主僕二人反目。祖迪更潛入白牡丹房間搜集證據；翌日吩咐高醫生（陳嘉輝飾）引領一夫及召集眾人到榕樹頭，藉演講《福爾摩斯》故事，逐一道破開膛手的犯案破綻……

松松姐姐開始發揮偵探頭腦！（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

【福爾摩師奶】「開膛手」嫌疑人逐個數 呢兩位極有嫌疑！

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而最新一集將會講到祖迪道破兇手是模仿開膛手犯案，真兇現形……祖迪帶領管家學員到喬局紳（林韋辰飾）的大宅宴會幫忙，伺機調查被拐走素嘉（陳瀅飾）的下落。而曉堯（江嘉敏飾）行經半山之路，憶起當日曾送回寄給祖迪的信件，祖迪拆開竟是告密信，曉堯認出是素嘉的字跡。

點撃下圖重溫送信過程！

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原來素嘉一早寫過告密信！（劇照）

另一邊廂，祖迪對一夫成見日深，一夫唯有遷出「香廬」。曉堯向一夫透露想返回半山尋找零碎記憶，一夫聞言面有異色。而妺娣倒夜香時發現曉堯及一夫蹤影，感事有蹊蹺；而曉堯終喚醒兒時失去的記憶……