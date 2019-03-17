【福爾摩師奶．劇透】唔止白牡丹被殺　連爵士夫人都難逃毒手！

陳松伶主演的TVB《福爾摩師奶》，劇情越演越烈，上回劇情講到一夫（黃智賢飾）與合謀喬局紳（林韋辰飾）借妹娣（陳煒飾）盜取的陪葬品嫁禍陰司財，而一夫的好兄弟孱仔豹因為神仙水與一夫發生爭執後突然吐血暴斃。白牡丹（莊思明飾）又偷聽到烈爺（吳瑞庭飾）與一夫的對話，提醒祖迪（陳松伶飾）要小心提防。之後，祖迪就在深夜發現白牡丹被殺！

據知，祖迪驚見白牡丹被殺後，就昏倒在屍首旁，矇矓間看到一個疑似一夫的身影……祖迪醒來後就被一夫追問，同時祖迪亦發現他手上的血跡，開始對一夫起疑。

牡丹亦是高醫生的情人！（電視截圖）

點撃下圖重溫劇情！

+ 8 + 7 + 6

以下內容有劇透，逃生門在此：

【福爾摩師奶】「開膛手」嫌疑人逐個數 呢兩位極有嫌疑！

【福爾摩師奶】陳松伶大騷演技震撼觀眾 監製方駿釗：未算最激！

【福爾摩師奶】56歲林韋辰三十年如一日 全靠獨門慳家凍齡秘方

祖迪從高醫生（陳嘉輝飾）口中得知，一夫給她服食的頭痛藥竟是鴉片酊。祖迪搜查一夫房間，一夫知道被當作疑兇，錯愕又憤怒，主僕二人反目。陰司財當年曾替孤兒羅拔（杜大偉飾）解困，羅拔銘記恩情，卻遭陰司財利用。祖迪又潛入白牡丹房間搜集證據；翌日吩咐高醫生引領一夫及召集眾人到榕樹頭，藉演講《福爾摩斯》故事，逐一道破開膛手的犯案破綻……而莊思明在IG呼籲大家找真兇，幫她報仇！

一夫究竟有咩陰謀？（劇照）