【流行經典50年】與譚凱琪同台合唱　陳敏之：我們的第一次

TVB節目《流行經典50年》自播出以來一直深受觀眾歡迎，日前播出的一集就邀請到譚凱琪（Zoie）、糖兄妹、袁彩雲、青山、谷婭溦、吳岱融等擔任嘉賓，Zoie更與主持之一的陳敏之合唱一首《下一站天后》，尤其是敏之出場那一刻，全場即時掌聲不斷！

呢個畫面真係好難得！（IG圖片）

Zoie在歌曲一開始先是獨唱，之後唱到中段敏之出場，一起合唱默契十足，兩位都唱得好好聽，回憶即刻返晒嚟！其實Zoie同敏之當年都是日本樂壇教父小室哲哉的徒弟，歌唱實力自然備受肯定。短片在網上掀起熱議，不少網民都大讚她們的歌聲，更表示期待她們再度同台獻唱！

譚凱琪與陳敏之合唱《下一站天后》，好好聽！（影片截圖）

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敏之亦有在IG Post幾段短片，並寫道：「我們的第一次，下一站天后。祝願妳最後變天后，變新娘更是理想。」不止紀念兩人首次同台合唱，更祝福Zoie早日與男友拉埋天窗！

敏之在IG Post了幾段短片，紀念與Zoie首次同台合唱。（IG截圖）

當年小室哲哉的影響力遍及東亞，他在香港收了幾位徒弟歌手，包括陳敏之、譚凱琪、葉佩雯、盧靖姍、姚詠儀、姚詠雯。Zoie在2000年簽約小室哲哉公司ROJAM做歌手，並到日本受訓4個月，其後推出首張唱片《全力愛》，甚至在日本也有推出過唱片。2007年她加盟有線電視，主力主持旅遊及飲食節目，及後在2013年加入TVB，舊年在劇集《大帥哥》中飾演天嬌表現出色，反應熱烈！而敏之同樣在2000年入門，曾到日本受訓和錄唱片做歌手。簽約TVB後她憑劇集《怒火街頭》獲得最佳女配角，2014年與圈外男友結婚，2016年誕下囝囝。

近年專注戲劇發展的Zoie，在《大帥哥》飾演天嬌一角大受歡迎。（IG圖片）