【張紫妍案】好友被逼供涉案人物　反問主播：我有事你負唔負責？

韓國已故女星張紫妍自殺案近日再受外界關注，總統文在寅昨日（18/3）聲言檢察官及警方要全力徹查張紫妍案，而案件的申訴期效亦由原定的三月尾延長至五月。張紫妍生前撰寫4頁A4紙文件，自爆曾為政商界、金融界、娛樂圈人士提供過百次性服務，而張紫妍生前好友兼案件唯一證人尹智吾昨晚接受MBC《News Desk》直播訪問，就被主播王忠明（音譯）要求公開涉案人士名單，引起觀眾嘩然和憤怒。

張紫妍自殺案公訴期效延長至五月。（視覺中國）

尹智吾坦言過去十年為張紫妍案作供，不只受演藝界排擠，還被人跟踪，最後選擇逃到外國居住，一直以來之所以不公開涉案人士名單，是因為涉案人士會向尹智吾控告名譽損毀罪，屆時尹智吾就會變成嫌疑人，未能為張紫妍案作供。然而，王忠明卻問尹智吾：「如果現在就公開名單，（揭露張紫妍案真相）會否變快一點呢？」尹智吾靜默數秒後，反問王忠明：「如果我有甚麼事的話，你會負責嗎？我來這裡只是數分鐘而已，但我還是要活下去的，（名單）應該由檢察或警方公開，我作為普通市民，當然不用說出來。」

尹智吾（右）接受《News Desk》訪問，被王忠明（左）追問涉案人物，引起外界猛烈批評。（影片截圖）

事後，王忠明隨即登上搜尋網站Naver實時搜尋第一名，韓國網民批評黃忠明不理會尹智吾人身安全，又稱過往傳媒披露案情後，令到涉案人物受害。MBC《News Desk》今日（18/3）發表聲明，就逼問尹智吾涉案人物名單一事向公眾道歉，承認問題不恰當和無禮，亦不考慮出演者的感受，今晚的《News Desk》上，王忠明亦會就此事公開道歉。至於尹智吾亦在Instagram表示，已經收到王忠明的道歉，又稱事件對王忠明的職業生涯造成損害，以及為大家帶來麻煩感到抱歉。

王忠明隨即登上韓國Naver實時搜尋第一名。（網上截圖）

尹智吾稱已收到王忠明的道歉，而《News Desk》今晚亦會向尹智吾公開致歉。（網上截圖）

逐格重溫尹智吾被記者追問情況