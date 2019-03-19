【福爾摩師奶】華城連環殺人案轟動韓國　205萬人追查仍未能緝兇

TVB懸疑劇《福爾摩師奶》劇情逐漸進入白熱化階段，不只是主角陳松齡，相信觀眾也非常好奇究竟「開膛手」真身是誰。其實世界各地均有不少懸案，直至目前為止仍未被偵破，例如在韓國最為人熟悉的是八、九十年代發生的「華城連環殺人案」，遇害者多達10人，然而仍未能將犯人繩之以法。

「華城連環殺人案」案發時間為1986年9月15日至1991年4月3日，遇害的為獨自歸家的女性，年齡介乎14至71歲，事發地點大多為華城的農地，死因均為勒死，雙手均被反綁，部分死者嘴巴被人用異物堵住，下體更被塞入異物。警方推斷當時犯人首先綁架女性，然後強姦，最後將其勒斃。鑑於當年DNA鑑定技術有限，所以就算在行兇地點發現煙頭，也不能鑑定犯人的DNA，因此，「水原華城連環殺人案」成為引入科學調查法的契機，在1988年第八宗遇害案就引入毛髮先析法，成功捉拿該案犯人，並在第九、十宗案件的兇手精液交給日本進行DNA鑑定。

《福爾摩師奶》正追查開膛手真身，而現實生活中多宗轟動一時的案件至今仍未能將兇手緝拿歸案。（劇照）

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多年來，警察和軍隊動員約205萬人調查「華城連環殺人案」，又搜查了約21,000個嫌犯，鑑定570組的DNA、180根毛髮、40116枚指紋，仍未能將犯人捉拿歸案，即使第八宗兇殺案成功捉拿疑犯，但行兇手法和地點與其他兇手案不一致，警方認為此案與其餘九宗兇殺案無關。根據《刑事訴訟法》規定，殺人案的法律追訴期為遇害者死亡日期至往後15年，因此，隨着最後一宗兇殺案的法律追訴期在2006年4月3日0時告終，「華城連環殺人案」也在當時宣告結束調查，就算2007年《刑事訴訟法》將殺人案法律追訴期由15年延長至25年，但在2000年7月31日或之前發生的命案則不在此限，所以「華城連環殺人案」成為韓國史上其中一宗街知巷聞的懸案。

「華城連環殺人案」大多數死者均被勒死，手腳被反綁，部分更被脫光衣服。（網上圖片）

根據目擊人士和倖存者證供，兇手為年約25至35歲的男子，警方按照口供製作疑犯外貌拼圖，並懸賞500萬韓圜（以現時匯率計算約3.4萬港元）。（網上圖片）

「華城連環殺人案」現場

「華城連環殺人案」後來被改編成多部電視劇和電影，奉俊昊執導，2003年上映的電影《殺人回憶》、2014年tvN電視劇《岬童夷》、2015年tvN《Signal》、2017年tvN《隧道》等。或許現實生活中「華城連環殺人案」未能捉拿犯人，所以《岬童夷》、《Signal》和《隧道》均描寫主角最終成功將犯人繩之以法，希望劇情能在現實中成真。至於《福爾摩師奶》中，究竟誰是「開膛手」呢？就要留意劇情發展了。

或許現實中未能捉拿兇手，所以電影或電視劇都會以成功緝兇作結「圓夢」，圖為電視劇《Signal》劇情。（影片截圖）

不少影視作品模擬當時行兇場面，圖為電影《殺人回憶》情節。（影片截圖）

究竟有咩電影同劇集改編自「華城連環殺人案」？