【福爾摩師奶．劇透】又多個人死！輪到徐榮借白羅拔上位？

陳松伶主演的TVB懸疑查案新劇《福爾摩師奶》近日劇情高潮不斷，上回講到祖迪（陳松伶飾）指控白羅拔（杜大偉飾）是模仿開膛手殺死白牡丹（莊思明飾）而被捕，而祖迪對一夫（黃智賢飾）成見日深，一夫唯有遷出「香廬」。而曉堯終喚醒兒時失去的記憶！

被祖迪費查指控模仿開膛手殺死白牡丹!(電視截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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據知曉堯（江嘉敏飾）喚醒對菲臘（布偉傑飾）的記憶，一夫唯有道出真相，祖迪得悉後難以置信，愧疚當年誤信丈夫，主僕和好如初。而祖迪如實告知妹娣曾冒認一夫寫分手信，但妹娣怒不可遏，未能原諒她。而高醫生（陳嘉輝飾）在情人白牡丹死後萬念俱灰，突然收到羅拔在獄中自殺消息。

發現自己遭關一夫利用，又發現一直被親姐欺騙!(電視截圖)

另一邊廂，「香廬」恭喜狄練目（徐榮飾）受嘉許，但陰屍財（鄭敬基飾）出現挑釁，指狄練目利用羅拔的死上位，狄練目憤慨。而游池（余德丞飾）、曉堯分別到上流社會充當管家，以便打聽素嘉（陳瀅飾）下落，果然在會所發現其行蹤。會所停電，素嘉被神秘人救走，游池、曉堯趁亂逃走，但曉堯冒死拾回鯊魚牙，游池感動。

究竟素嘉知道啲咩秘密呢?(劇照)