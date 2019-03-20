方力申自由身兩年突然加盟邵氏兄弟：聽到人話我退咗休

方力申今天（20日）出席「邵氏兄弟影視項目發布會」，小方今天也有一件開心事情宣布：「我早幾日簽咗邵氏，所以今日就有機會嚟呢到同大家見面，咁簽邵氏原因係因為過去兩年簽都係自己發展，但係我太多範疇，有時候做藝術，上年又舉辦游水學校，合作開當然知道點搵我，未合作過好多時都唔知點搵我，有時會聽到人話我唔做呢行，退休啦，但其實唔係，演藝事業都係我熱誠同唯一事業。」

方力申今天（20日）出席「邵氏兄弟影視項目發布會」。（梁碧玲攝）

小方又表示今次加盟邵氏，原來又關王祖藍事：「其實上年拍祖藍嘅一套電影時，多咗同樂小姐（樂易玲）有聯絡，亦都多謝佢信任，同埋大家都好投緣，好快作出呢個決定，所以係香港多咗一個屋企。」

小方簽盟邵氏兄弟說明不講價錢，大家是講信任。（梁碧玲攝）

樂小姐視小方為「金蛋」，小方直言也很希望為公司賺錢：「其實自己都做咗呢行好多年，要有好嘅作品，同埋今日嚟到呢到俾我有好深感受，其實做演員一啲都唔難，高矮肥瘦都可以，但係要做一個有人認同嘅演員要經理人提攜，要用好大努力、操守同勤力先做到，希望同業都搵到欣賞你嘅觀眾。」

小方很期待接下來再新公司的工作。（梁碧玲攝）

藝人簽約也會附帶很多條件，邵氏會否要求小方一年要拍攝多部電影，小方回應沒有：「我自己係爽快嘅人，同埋好多事要講信任，冇話要咩條件，信任好緊要，任何事有能力同努力一定有人俾機會，冇呢個實力去求人俾機會都唔會成功，要人俾機會倒不如自己努力，所以做到平起平坐。」