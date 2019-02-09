鄭中基（Ronald）在過年期間開演唱會，請來昔日《美女廚房》主持拍檔方力申以及梁漢文做嘉賓，三人相隔多年合體火花依然不斷，言談間仲放晒聲氣想再搞《美女廚房》，Ronald仲講了一句：「唔一定要TVB，而家有ViuTV！」

【鄭中基演唱會】拒拍《美女廚房》？ Ronald：有家室唔好亂食嘢！

Ronald一句「而家有ViuTV㗎嘛」令人笑爆嘴，聽落仲有機會成事？

Ronald宣言一出，ViuTV「關公」都急急腳跳出來開PO，在Facebook拍片向Ronald招手，講明節目有得做，被指「抽乾水」。其實節目要在ViuTV「復活」並非大家想像中困難，只需要滿足三大條件。

網友笑ViuTV抽水快靚正。

首先節目需要有完整主持陣容，即是由鄭中基、方力申以及梁漢文三人，TVB早前換血以新主持上陣，即時出現比較令觀眾反應兩極，而昔日元祖《美女廚房》在三人聯手下收視高達42點，成功超越《超級無敵獎門人》的綜藝節目最高收視紀錄。根據TVB得到的教訓，若然要重拍《美女廚房》三位靈魂人物缺一不可，而小方曾在ViuTV節目《美選D.n.A》中擔任評判，梁漢文則主持節目《Good Night Show 全民星戰》，主持陣容只欠鄭中基一人。

ViuTV要搵齊鄭中基、梁漢文同方力申其實唔難？

而《美女廚房》另一不可或缺因素當然是美女，ViuTV關公就聲稱有齊美女同廚房，要三位主持人不必擔心。雖然ViuTV憑節目令旗下多位女藝人人氣急升，好似陳俞希、楊偲泳、趙詠瑤等位位人氣不輸TVB小花，但若然加上三位主持請來各位圈中好友做嘉賓才算夠睇頭，出盡力請主持外亦要請來夠份量嘉賓。

陳俞希／楊偲泳／趙詠瑤做新一代粥粉麵飯，暴龍哥啱唔啱心水？

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第三亦最具爭議性的就是版權問題，好多花生友都認為要過TVB一關，其實元祖《美女廚房》節目版權是購自日本朝日電視台（tv asahi），節目源自由城島茂主持的《愛のエプロン（愛的圍裙）》，即是ViuTV若有意開拍，只需向日方洽購版權便可。

TVB當年向日本買版權做節目，第三輯《美女廚房》除了主持節目上改動亦大，有指已不受當年版權所限。

反觀TVB真的有續購版權？其實第三輯《美女廚房》節目英文名已由第一輯的《Beautiful Cooking》改為《Cooking Beauties》，節目內容亦有所改變，其實有心水清網民早已質疑TVB版權早已失效，而ViuTV若然要開拍節目，不仿參考TVB改改內容及名稱，改做《Good Night Show 美女廚房》！總括以上，若然ViuTV有計劃開節目，鄭中基參加與否成為最大因素。

講到最尾決定權都喺返鄭中基身上。（資料圖片）

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