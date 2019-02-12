《美女廚房》班底合體有望　方力申：《美男廚房》適合Do姐

賀歲片《你咪理，我愛你！》11日晚舉行慶功宴，有份參演電影的演員方力申表示自己為了角色下了不少苦功：「其實祖藍俾咗梁祖堯嘅舞台劇版我睇，我已經覺得好大挑戰、好過癮。之後我落苦功去練歌、學唱歌、錄歌。」小方又大讚導演王祖藍為電影付出甚多，團隊的Teamwork也十分好。

說到接下來的合作計劃，小方表示凡事皆有可能。（陳順禎攝）

說到鄭中基、梁漢文和方力申相隔十年於鄭中基演唱會合體，三人之後有機會合作？方力申表示：「其實我自己最期待，我哋三個十年冇同台啦，大家好多回憶返晒嚟，至於話會唔會一齊做節目就隨緣，做飲食節目、綜藝節目又好、棟篤笑、演唱會都有可能，大家有心有時間就一定做到。」

方力申說網台的名字和專頁已經準備完畢。（陳順禎攝）

說到ViuTV向他們招手，再拍《美女廚房》，小方就表示在哪裡做都沒所謂，因在哪裡做觀眾都能看到，觀眾開心就好。問到怕TVB小氣？小方則回應：「唔會，新一輯嘅《美女廚房》我自己都有睇，人哋亦都攞晒獎。頭先阿Bob見到我都話：『我個節目唔係假㗎！』都係大家搞笑。」問到有機會開《美男廚房》？小方就說：「《美男廚房》就唔洗我做啦，最合適嘅當然係DoDo姐！其實咩都有可能。」