【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤馬來西亞擁有四棟物業　「要供㗎！」

黃宗澤（Bosco）今天（20日）出席《飛虎之雷霆極戰》的發佈會，Bosco早前拍攝這部劇集受傷還沒復原，所以今天也撐著拐杖現身十分有心，Bosco回應：「其實傷好得七七八八，不過醫生叫我去人多地方或者唔好崎嶇就要小心少少，所以今日都帶拐杖慎防萬一。」

黃宗澤（Bosco）今天（20日）出席《飛虎之雷霆極戰》的發佈會。（梁碧玲攝）

Bosco憶起這傷勢是拍攝《飛虎》某一場大場面受傷，在台上樂小姐（樂易玲）及監製查傳誼大讚Bosco受傷後也堅持拍攝十分專業，Bosco笑言不想阻礙大家下班：「其實一個傷勢冇咁快好，咁不如頂得住拍埋佢先啦，佢哋都對我好好安排輪椅、替身等等。」

Bosco拍攝飛虎受傷後，也休養了一段時間，他笑言多放假休息。（梁碧玲攝）

Bosco不愛錫身子拍戲直言其實大部份TVB演員也不愛身子去拍戲：「香港演員呢方面我諗大家都拎咗發哥（周潤發）為榜樣，好似發哥之前整親縫完幾針都返現場拍攝，呢個係好榜樣。」

Bosco在馬來西亞購買他第四個物業，他直言大家不要想到他很有錢，馬來西亞買房子很便宜。（梁碧玲攝）

日前Bosco被揭露在馬來西亞再度置業，現今Bosco在馬來西亞已有四層物業，不過Bosco叫大家不要恭喜他：「要供㗎，依家欠責多咗，不過阿媽教落買樓投資，咁香港樓買唔起嘛，咁岩睇到一個咪諗下囉。」