【耀眼】結局揭露韓志旼變老真相　深情演繹對南柱赫至死不渝的愛

韓國JTBC電視劇《耀眼》昨晚（19/3）播出第12集大結局，收視率高達9.731%，創下《耀眼》開播以來最高收視紀錄。觀眾大讚主角金惠子、韓志旼和南柱赫等人的演出賺觀眾熱淚，而劇情發展也出乎觀眾意料之外，讓人反思與家人之間的關係。

《耀眼》昨晚播出大結局，創下開播以來最高收視。（影片截圖）

《耀眼》首10集劇情提及25歲的韓志旼迅速變老，變成約70歲的金惠子，令韓志旼感到相當徬徨，但在第10集尾聲揭露令觀眾衝擊的真相：事實上金惠子患上阿茲海默症（俗稱老人痴呆症），對年輕時與南柱赫相戀時光念念不忘，才會認為自己仍是25歲。雖然韓志旼與南柱赫成家立室，並誕下一子，一家三口過着幸福快樂的生活，可惜南柱赫被國家情報人員抓走調查，過程中被人打死，而韓志旼送給南柱赫的手錶亦不翼而飛，令韓志旼大感痛心。往後的日子，韓志旼活在痛苦之中，對兒子的態度亦頗為冷淡，所以韓志旼患上阿茲海默症後，腦內盤旋的是和南柱赫拍拖的幸福時光。

韓志旼患上阿茲海默症，一直留戀過去與南柱赫相戀的時光。（影片截圖）

金惠子（老年版韓志旼）與兒子一同到鄉下休養，也終於得到兒子的體諒。（影片截圖）

雖然韓志旼與兒子關係疏離，幸好在《耀眼》結局，兒子感受到韓志旼的難處，也知道韓志旼過往一直默默關心自己，最終決定一家人搬到鄉下生活，方便照顧母親，而打死南柱赫的國家情報人員也將手錶交還給韓志旼。《耀眼》的尾聲，韓志旼幻想與南柱赫重逢，而金惠子也展露燦爛的笑容，為《耀眼》畫上圓滿句號。劇迷欲重溫《耀眼》，黃Viu煲劇頻道提供《耀眼》全集的中文字幕版本，劇迷可再三回味《耀眼》感人情節。

《耀眼》結局中，韓志旼幻想與南柱赫重逢，算是劃上圓滿句號。（影片截圖）