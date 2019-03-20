【皓鑭傳】華陽夫人封后三日就玩完　升格為太后左右秦國國政17年

無綫熱播內地劇《皓鑭傳》劇情來到中段，贏異人（茅子俊飾）在呂不韋（聶遠飾）的幫助下最終成功歸秦，當中最多得牽線者華陽夫人（譚卓飾）的在旁幫助，否則贏異人難有機會歸秦。

作為秦國太子安國君嬴柱（王茂蕾飾）的正室夫人，華陽夫人憑其出眾的外表極受寵幸，在歷史上她亦的確以美貌聞名，溫柔婉淑大方可以話一笑傾城。然而非常不幸的是，其夫君安國君只是登基為帝三日之後就離世，成為秦國31位帝王中在位最短的一位。換言之，華陽夫人亦只是做了三日皇后而已。

華陽夫人只是做了秦國三日的皇后。（網上圖片）

人們總認為她同唐德宗的昭德皇后，同屬中國歷史上最短命的皇后。其實，要數最短命的在位皇后非康熙帝的孝懿仁皇后佟佳氏莫屬，只是在位短短一日就離世。即使華陽夫人只僅做了三日皇后，但她就做了多年太后左右著秦國國運17年更歷經三朝，比起其他皇后她絕對來得幸福。

只做了三日皇后的華陽夫人，沒有因為安國君的離世而一直活在傷心之中，反而令她愈活愈有意思。當嗣子子楚（茅子俊飾）繼位後，她就升格為華陽太后，之後其孫嬴政繼位因為年紀尚輕關係未能親政，華陽太后就從旁聽政，直到嬴政滿22歲之後，華陽夫人才將政權歸還他本人。在這一段時間，華陽夫人的勢力相當強大，以她馬首是瞻的「楚」系外戚集團控制了秦國長達17年，她這一位短命皇后雖然歷史上並無特別多記載她的謀略一面，但她絕對是一位不幸之中卻是最大幸的短命皇后。

華陽夫人雖然只是做了三日皇后，但她卻做了多年的太后。（網上圖片）

雖然短命但始終不及康熙帝的第三位皇后佟佳氏，她是康熙的表妹。一開始被封為貴妃，之後因為康熙帝的第二任皇后孝昭仁皇后死後，後宮最高的位份就屬佟佳氏。當然後宮無可能一日無主，所以康熙帝就立佟佳氏為皇貴妃，讓她以副后的身份管理後宮，一管就八年深得康熙的寵愛。

或者大家會有個疑問：「為何不早立她為后呢？」，其實這一切都只怪康熙的迷信，他認為自己剋后每每立一位皇后之後，她就命不久矣就好似孝昭仁皇后只登后半年就離世。為免自己心愛的女人受咀咒，所以康熙有好多年沒有立后。但因為在掌管後宮期間，佟佳氏為康熙帝誕下一名女兒，出生沒多久之後更夭折，而之後她身體就一直不好卧病在床。原本不立后的他更萬萬沒想到不立她為后，她亦似乎難逃一劫，所以就決定頒詔天下立她為后順便當沖喜。可惜的是立后之後的隔日她就離世，成為清朝與中國歷史上最短命的在位皇后。康熙亦因為迷信同深愛佟佳氏關係，在此後他亦無再立后。

姚子羚在劇集《紫禁驚雷》飾演佟佳氏。（網上圖片）

劇集中的完顏承麟。（網上圖片）

另外，可能有人指出金朝的末代皇帝完顏承麟，只是做了半日皇帝而已，理所當然他的夫人則只是做了半日皇后？其實，當時完顏承麟還未舉行登基大典就已經離世，換言之他的夫人亦未得到正式冊封，金朝就宣佈滅亡。所以以冊封來計佟佳氏絕對是屬皇后中最短命的。