【新加坡直擊】金鐘國被兒童障礙賽擊敗　與Eric Nam大跳《TT》

由「黃Viu煲劇平台」獨家製作的首個不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》今日(20日)遠赴新加坡舉行記者會，韓國男星金鐘國、新加坡型男主持Paul Foster、Eric Nam、前韓團U-KISS成員Alexander及香港藝人譚杏藍（小花）均有出席分享在各地拍攝的趣事。

韓國男星金鐘國、Eric Nam、前韓團U-KISS成員Alexander及香港藝人譚杏藍今日（20日）遠赴新加坡出席《No Sleep No FOMO》記者會。（趙允琳攝）

在節目中要連續60小時不眠不休接受各種挑戰，Eric Nam笑言自己差點撐不下去：「我唯一能保持清醒的秘訣就是飲咖啡！不過節目禁止我『出貓』，所以靠意志力捱60小時是最困難的！我有一次跟節目組說：『讓我合上眼15分鐘吧！』誰知節目組竟然播超大聲的音樂令我馬上醒過來！」

與其他嘉賓主持不一樣，金鐘國以特別嘉賓身份閃電出演「香港篇」，他笑言自己從沒遇過甚麼困難，卻敗倒在「兒童障礙賽」手上：「我以為是兒童遊樂場就輕視了它，還以為很容易，誰知一試之後才發現，原來真的頗困難！我真的用盡全身力氣去試！」他在香港拍攝期間亦嘗試了香港的地道美食─蛇羹，他笑稱味道像雞湯一樣。

主持人Paul（左四）笑說金鐘國在香港的人氣實在太高，閃電訪港10小時期間一直被粉絲跟隨。（趙允琳攝）

香港代表小花表示，節目中最難忘的是與主持人Paul一起入住「鬼屋酒店」，隔天早上後發現有兩部攝影機突然關上，令她膽顫心驚。完全不懂游泳的Alexander更在節目中首度突破自己的底線，挑戰裸泳：「Paul簡直就是一個Natural Stimulant！一直在旁剌激我去做！」

幾位嘉賓主持分別以Eric Nam及金鐘國為首，分成兩組與粉絲大玩遊戲比拼，現場即學即跳大勢女團TWICE的《TT》，重視經典國民女團舞蹈，雞手鴨腳的場面非常搞笑，先由Eric Nam隊先拔頭籌。而第二輪比賽則是一分鐘內鬥快食檸檬，結果由金鐘國組以88片檸檬大比數擊敗對手。最後，以鬥快飲朱古力飲品決勝負，Eric Nam隊以些微差距險勝，最終成為大贏家。

嘉賓主持分成兩組與粉絲玩遊戲，挑戰國民女團TWICE的《TT》。（趙允琳攝）