【女兒們的戀愛】張軒睿哽咽退出　Selina淚崩：至少我認識對的人

台灣女子組合S.H.E成員Selina（任家萱）最近在內地真人騷節目《女兒們的戀愛》中，與台灣男星張軒睿組成CP，兩人互動十分甜蜜，獲得不少網友支持。但在前2集中因為張軒睿奶奶過世，他們不得不中斷約會。在最新一集中，張軒睿主動提出退出，觀眾都紛紛大嘆可惜。

Selina與張軒睿在節目中互動非常甜蜜，不少網友都十分支持他們發展。（微博圖片）

Selina曾要求戀愛對象是素人，但節目組卻邀請到小她11歲的張軒睿。一開始Selina對於兩人年齡差距甚大，顧慮很多，但經過多次約會相處之後，她慢慢對男方改觀，而且張軒睿細心又貼心，好感度大增。不過張軒睿在上一集中向Selina坦承，自己在猶豫要不要繼續約會下去，因為奶奶突然過世，怕自己的負面情緒會影響到對方，更表示不想身邊的人因為自己而感到心情不好。

但張軒睿因為奶奶病逝，中斷與Selina的約會。（微博圖片）

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在最新一集中，張軒睿帶Selina到台北101大樓約會。張軒睿坦言因為親人病逝，自己需要時間平復心情，所以決定退出節目。Selina聞言即刻眼濕濕，但都不忘安慰他：「沒關係啦，你就想我早就想擺脫你，我早就受夠了，年紀比我小搞屁啊，只是不好意思跟他說No而已。」用笑容掩飾內心的失落。

得知張軒睿想退出節目，Selina雖然很失落，但還是強顏歡笑。（影片截圖）

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兩人之後回想起之前約會的片段，Selina表示很開心：「我在後來幾天工作的時候，都會看手機裏面的照片，然後就覺得我很喜歡看到照片裏面我的樣子，這就是很快樂。應該說這是任何一個我身邊很愛我的人，想要給我都給不了的。是你給了我勇氣、希望、方向，給了我力量。」雖然Selina的真情告白流露出希望男方留下來，但張軒睿還是哽咽告別：「還是希望你可以找到那個會疼你的人。」

由最初排斥，到Selina承認喜歡自己，張軒睿付出不少努力。（影片截圖）

最後他們分別，Selina一入電梯即淚崩：「緣份這件事情就是這樣，就是你在對的時間能遇到對的人，差一點，所以現在就是不對的時間，但我覺得沒有關係，至少我認識了一個對的人。」她也大讚張軒睿：「他終究沒有讓我失望，就是我很喜歡的那個他的樣子，所以我才會喜歡他，才會覺得他很可愛、很真誠、很善良。」畫面非常催淚，令不少觀眾心碎。

最後與張軒睿分別時，Selina都忍不住哭了。（影片截圖）