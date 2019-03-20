朴寶劍驚現BTS防彈少年團香港演唱會　化身迷弟親身支持好兄弟！

「世界彈」BTS防彈少年團7位成員，柾國、V、Jimin、RM、Jin、J-Hope和SUGA今天（20日）在香港一連舉辦4場演唱會。第一天演出中，除了來自世界各地的A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）外，迷弟朴寶劍也驚喜現身，坐在觀眾席上親身支持好朋友。

今天BTS防彈少年團舉行演唱會，《BTS LOVE YOURSELF WORLD TOUR》香港站的首場演出。就在演唱會準備開始前，小鮮肉演員朴寶劍竟突然現身觀眾席，以粉絲身份到場支持組合。不少粉絲都有目撃朴寶劍真身，穿白衣短袖上衣的他，戴上透明眼鏡，完全沒有在意現場其他粉絲的目光，大方坐在觀眾席上，更接過A.R.M.Y手上的應援手幅。影片更可見到正式開騷前，朴寶劍手持BTS防彈少年團的應援手燈，一邊跟着現場音樂哼歌。

朴寶劍驚喜現身BTS防彈少年團香港演唱會，獲不少粉絲野生捕獲。（網上圖片）

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朴寶劍剛於上週六（16日），在香港舉行粉絲見面會，不少粉絲都沒想到他竟然留在香港多天，更親身入場支持BTS防彈少年團的演唱會。朴寶劍留港期間，分別有傳媒和粉絲拍到他到尖沙咀和迪士尼，又與來港宣傳電影《飆風特警》的柳俊烈見面，可見非常享受在香港的假期。其實朴寶劍與BTS防彈少年團V私下是Friend過打Band的好朋友，不時會結伴旅遊，抽空親身入場看演唱會絕對是友誼的見證。

BTS防彈少年團曾與朴寶劍一同廣告，跟V的關係更是非常好。（網上圖片）