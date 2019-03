【朴寶劍香港見面會】粉絲邀與森美合作　重演《男朋友》浪漫場面

韓國小鮮肉演員朴寶劍今天(16日)在香港亞洲國際博覽館舉行《2019 Park Bo Gum Asia Tour in Hong Kong <Good Day : May your everyday be a good day>》見面會,與久違兩年多的香港粉絲作近距離見面,大派粉絲福利。大量來自香港、日本和韓國的粉絲特意入場支持,現場座無虛席。

朴寶劍在見面會上大曬廣東話,又化身情歌王子冧粉絲。(葉詩攝)

朴寶劍以DAY6的《I Like You》揭開今天見面會序幕,他更走到小舞台,親民地向每一位現場粉絲打揮手。朴寶劍其後用廣東話說:「大家好,我係朴寶劍。」作自我介紹。主持人森美問到朴寶劍接近3年沒有正式和香港粉絲見面,期間如何度過,他回答:「完成《男朋友》拍攝後,便開始巡迴見面會,過得非常健康和幸福,可是今天見香港粉絲最開心。」賣口乖哄粉絲開心。問到人生Wishlist時,朴寶劍就話或者能有機會在香港拍攝作品,台下粉絲則大叫請他邀請森美一同合作。

朴寶劍話見到香港粉絲最開心,你睇下佢笑到見牙唔見眼個樣就知啦!(葉詩攝)

來到香港開見面會,當然少不了親密接觸的福利時間。拍攝《男朋友》後,朴寶劍被稱為「國民男友」,於是他特別準備與粉絲,重演其中浪漫情境的環節。朴寶劍不僅與粉絲重演劇中,在古巴海邊與宋慧喬看日落的場面,向粉絲送上擁抱,又親手為粉絲戴上頸巾,引來現場粉絲一陣陣尖叫聲。以為朴寶劍會表現害羞,沒想到台上的他非常主動,更主動搭粉絲膊頭影合照。

寶劍男友力max!(葉詩攝)

