【朴寶劍香港見面會】唱跳近20曲無難度　與粉絲合唱感動三度落淚

「國民男友」韓國小鮮肉演員朴寶劍,昨天(16日)在香港舉行《2019 Park Bo Gum Asia Tour in Hong Kong <Good Day : May your everyday be a good day>》見面會,大曬廣東話哄粉絲開心外,當然少不了精彩的表演環節,回饋粉絲的支持。他與粉絲合唱《月亮代表我的心》時,更一時感動落淚,場面感人。