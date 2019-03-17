【朴寶劍香港見面會】唱跳近20曲無難度　與粉絲合唱感動三度落淚

「國民男友」韓國小鮮肉演員朴寶劍，昨天（16日）在香港舉行《2019 Park Bo Gum Asia Tour in Hong Kong <Good Day : May your everyday be a good day>》見面會，大曬廣東話哄粉絲開心外，當然少不了精彩的表演環節，回饋粉絲的支持。他與粉絲合唱《月亮代表我的心》時，更一時感動落淚，場面感人。

見面會下半部分正式開始前，朴寶劍在台上親手製作獨一無二的香氛蠟燭，送給現場其中一位幸運粉絲。可是非常愛錫粉絲的他，更另外準備了超過40份禮物，包括本人3年前香港見面會上曾穿著過的圍裙和《Music Bank In Hong Kong》的主持台本（MC稿）等，實行人人有份永不落空。來到下半部分，現場儼如朴寶劍個人演唱會一樣。演員出身但唱跳兼備的他，一連唱出近20首歌，包括IU《夜信》和出演韓劇《男朋友》的OST等，不論快慢歌都難不倒他，現場氣氛高漲。

朴寶劍唱跳演技樣樣掂，高音也難不倒他！（葉詩攝）

朴寶劍為了與每位粉絲近距離見面，更兩度走到台下繞場館走一圈，沿路接過粉絲的花束。自彈自唱《月亮代表我的心》前，朴寶劍講到：「由抵達香港機場開始，就有很多粉絲前來接機，亦收到大家寫的信。我知道每人都有自己的煩惱，希望我能夠成為你地的動力。多謝你們會在信中分享自己的內心世界，希望今天見面會能在大家腦海，留下好的回憶，成為大家動力。」眼濕濕的他，與粉絲一同大合唱時，不禁感動落淚，他亦有讚粉絲就像天使一樣。

朴寶劍表示雖然與粉絲言語不通，可是靠著歌曲仍能向粉絲傳達心中的說話。（葉詩攝）

朴寶劍「熟書」：知道場館離市區很遠！

Encore後再出場的朴寶劍，可愛地跳出TWICE的《What is Love?》和SEVENTEEN的《Pretty U》，再一次炒熱現場氣氛。最後朴寶劍講到：「知道這裡（場館）離市區很遠，仍然多謝大家抽時間參加見面會，希望大家每日都幸福快樂，快點再見面。」答謝香港粉絲的支持。見面會上朴寶劍多次講到，沒有粉絲的支持就沒有台上的他，真誠的朴寶劍昨天更有台上泛淚三次。見面會結束後，朴寶劍多次用廣東話重複講「祝大家一切順利」，盡展可愛的一面。

朴寶劍自彈自唱《月亮代表我的心》，邀請香港粉絲一同大合唱。（葉詩攝）

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