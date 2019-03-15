【朴寶劍香港記者會．有片】考慮與鄭伊健合作　樂意做反串角色

韓國小鮮肉演員朴寶劍，今天（15日）出席《2019 Park Bo Gum Asia Tour in Hong Kong <Good Day : May your everyday be a good day>》記者會，率先與傳媒朋友及部分幸運粉絲見面。朴寶劍大方回答記者問題，亦透露了今年計劃主要拍電影為主。

朴寶劍出道以來都以乖乖仔形象示人，被問到會否想嘗試反轉角色，他表示非常樂意向粉絲表現不一樣的一面，趁年輕咩都試下。朴寶劍更即時請大家提議合作對象，台下粉絲大叫「全部」，主持人西瓜則提議朴寶劍與鄭伊健合作，或許能夠與孔劉合作一樣，刷出新火花。朴寶劍亦立即再三向翻譯確認鄭伊健的名字，表示會好好考慮主持的提議。

朴寶劍指自己唱歌實力未夠好，不敢叫見面會做演唱會。（葉詩攝）

朴寶劍事隔兩年多再舉行香港見面會，想必非常期待粉絲準備的應援。不過謙虛的他竟表示粉絲入場支持，已經十分滿足，承諾明天會盡力表演，與大家一同創造回憶。最後朴寶劍講到：「多謝粉絲今天來到現場，雖然今天天氣不好，會場離市區又遠。明天和大家再見，希望能夠與大家創造美好的回憶。」離開記者會前，依依不捨的朴寶劍在門前大擺心心，與粉絲道別。

朴寶劍表示不論電影和電視劇，他都會盡全力做到最好。（葉詩攝）

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