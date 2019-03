【朴寶劍香港記者會．有片】考慮與鄭伊健合作　樂意做反串角色

韓國小鮮肉演員朴寶劍,今天(15日)出席《2019 Park Bo Gum Asia Tour in Hong Kong <Good Day : May your everyday be a good day>》記者會,率先與傳媒朋友及部分幸運粉絲見面。朴寶劍大方回答記者問題,亦透露了今年計劃主要拍電影為主。