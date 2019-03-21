Netflix《人在野》互動體驗　觀眾走進荒野操控Bear Grylls生死？

去年年底Netflix首次將互動電視體驗加入劇集，而原創單元劇《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch）就是第一個「實驗品」，觀眾能夠在觀看的過程中按個人喜好選擇屬於自己的結局。結果相當成功，不少觀眾為了這個全新體驗不斷重複觀看單元劇，試圖將所有結局解鎖。試完水溫之後，Netflix曾經表示會將這個體驗加進不同類型的節目中，而日前就提升難度，宣佈將互動電視體驗加入共8集的野外求生節目《人在野》（Man vs. Wild），並改名為《You vs. Wild》，由觀眾操控主持人Bear Grylls的「生死」。

今次Netflix將互動電視體驗加到野外求生節目中，觀眾能選擇Bear Grylls如何脫險，換句話在拍攝期間他在每個難關都要最少挑戰兩次。（影片截圖）

在《You vs. Wild》的宣傳片中，首先大家會看到搜尋網頁的畫面，然後就有一則來自Bear Grylls的FaceTime來電畫面出現，並要觀看者選擇究竟是否接通。然後就會進入另一片段，就是Bear Grylls表示尋求觀看者的幫助：「我正準備開始一個極具挑戰性的冒險，而今次你將會做主導，我的每個決定都是你的選擇，你將會操控我接下來究竟要做什麼。」

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據外國傳媒報道，今次《You vs. Wild》共8集，而觀眾有機會指導Bear Grylls如何脫離冰雪覆蓋的山坡和森林中不穩定收況，以至其他自然界的各種威脅。雖然這個節目呈現出不同的驚險情節，下錯決定Bear Grylls很可能會「冇命」，但Netflix就表示這個節目設定為適合家庭觀看的類別，所以應該不會要Bear Grylls生命受到威脅，更警告有意觀看的觀眾節目內會出現蜘蛛，若患有蜘蛛恐懼症的人士就要多加留意。