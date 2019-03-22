泳兒新歌《明日花》　訴說暗戀者心中的糾結

林若寧愛以花以樹入題，張敬軒的《櫻花樹下》和《百年樹木》﹑吳雨霏的《生命樹》等等，近來泳兒推出的新歌《明日花》也以花喻人生。

泳兒是次嘗試新的曲風。

明日花 昨日已開 《櫻花樹下》張敬軒

泳兒的新歌《明日花》好像默默地和應著《櫻花樹下》最後的這句。新歌簡介中提及道《明日花》是呼應了「明日黃花」的成語，用了「明日」的花去描述遐想的糾結。而其實「明日黃花」這個成語指的也可以是已逝去和過時的事物。明天的花朵，其實就是不屬於你﹑又或者已過去的東西吧。

泳兒在新歌MV中跳現代舞。

泳兒自《騎膊馬》後，終推新歌，《明日花》不同一向的「泳兒式情歌」，用上了較迷離的調子，但筆者總覺得當中仍滲出一點點她的代表作《花無雪》的慘情感。同樣地，《明日花》其中的一個看法，也可以是一首情歌，講的是一個單戀﹑暗戀的女生。

歌詞其實也有另一個看法，就是內在的自己，與不敢做的自己，當中的糾結。

看似老掉牙的主題，配上明日的花這個意象，和凄美的曲調，卻別有一番意思。女主角活在的自己的幻想中，「從無逗留沒有別離 亦無認識日期 別談論誰是與非」﹑「從未預期白髮齊眉 但求若即若離 並無事能被記起」，這種不是「喜歡你讓我下沉」的一種愛，而是根本現實可能沒有發生過的故事，在自己的世界編寫下去。

「明日黃花」的意思，其實也就是要我們把握當下的一刻吧。

「從幻想 到幻想 完美」這句完完全全地袒露出女主角的心聲，但為什麼幻想一定是完美的？就如過去的事，會自動像被淨化了一樣，只會剩下快樂的。而想像中又未得到過的事，當然是最美好的，因為沒有經歷過現實的摧殘，就像你自行在腦內製造出一個平行時空出來一樣，並以此為樂趣，或許不該用上樂趣這字，但終日喜歡活在這個不存在的世界裹，難道又不是另一種獨特的「樂趣」嗎？

MV中，一個黑一個白的泳兒，就是一個人的兩面的代表。

無非朝與夕 留不低你才是美 明白曇花早死 無用空歡喜 《明日花》泳兒

當然，幻想也有分積極跟消極的，前者會令你有動力去改變現在的狀態，喜歡的，便去追，不願追的，便放棄。後者就只是為求把自己放到最低，不當一個悲劇女主角不心息，背後原因，可能只因為不敢，沒有勇氣去做任何扭轉現狀的事。這種想法雖不傷身但傷心，多想也無益，長期處於自我否定若即若離楚楚可憐的狀態下，花未開已在心內凋零，永遠不會捉住現在的時間，就算對方喜歡你，也會被嚇跑吧。