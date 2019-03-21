【反黑】續集製作成本逾兩億　洪興龍頭蔣生正式加盟？

「B1-1組」辦公室由小欖搬返入九龍區，從此返工省時又唔快塞車。

預計年中開拍嘅網劇《反黑2》，劇本已完成，而演員陣容亦已大致確定，導演宋本中為節省車程時間，更租下其工作室旁嘅單位，準備將其改裝成「B1-1組」嘅辦公室。「第一季個廠季係喺小欖海水化淡廠，每日車程來回都要兩、三小時，依家租埋旁邊個單位應該會方便好多。」為咗唔使白白繳交六位數字嘅租金，所以宋本中都話要盡快開工。

萬梓良版本嘅蔣生喺《97古惑仔：戰無不勝》出現過，於劇中經常雪茄不離手。

《反黑》第一季全30集，製作費約6,500萬；《反黑2》預計60集，拍攝時間達一年多，宋本中雖然不願透露今次製作成本，但如按規模倍增去推斷的話，隨時斥資逾二億。至於內容方面，《反黑2》的背景年份將為96年嘅香港，越南船民騷亂、赤柱監獄閘口被人以泥頭車蓄意撞壞等情節亦將會於劇中發生。「點解會搞咁耐先開拍係因為用咗好多時間喺資料搜集方面，因為網上資訊未必百分百正確，變相要搵相關人士求證。」

任達華飾演嘅蔣天生喺《古惑仔之人在江湖》出現過。

演員方面，除有第一季嘅核心成員陳小春、陳嘉桓、陳國坤、吳岱融等人之外，宋本中透露預計將會加入劉浩龍、伍詠薇以及《古惑仔》系列中嘅蔣生！過往曾扮演洪興龍頭「蔣生」一角嘅，分別有任達華嘅蔣天生，以及萬梓良嘅蔣天養，兩個都霸氣十足，之不過，到底邊個蔣生會出現喺《反黑2》呢?宋本中就大賣關子，表示要遲啲先揭曉，不過其實無論邊個蔣生都好，觀眾都係最大得益者。另外，提到《反黑2》遲遲未開工 ，唔少網民等到勁都長埋，宋本中就拍心口咁話：「為怕觀眾等得太耐，所以《反黑3》嘅劇本已經進行中，希望第二季播完之後，第三季馬上就可以播。」

伍詠薇喺2016年拍嘅《江湖悲劇》，都算係有少少古惑仔成份。