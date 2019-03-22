【反黑】續集無個有好下場　招積一出場就死？張建聲：已無回頭路

第一季ending並未有交代招積以及龍頭棍的下落，導演宋本透露第二季招積會死得好血腥。

4K網劇《反黑》前年播畢，續集終於要開拍，並以96年嘅香港作為背景。既然劇本已寫好，導演宋本中除透露出演陣容之外，亦分享了《反黑2》的劇情發展方向。「招積第二季一開始就會被人一鎗打爆頭！」玩到咁盡？！爆咗頭是否代表之後唔會出現呢？導演就只係笑而不語。之不過，拓積作為唔少網民都喜愛嘅角色，相信導演絕對唔會咁快判佢死刑。除此之外，宋本中透露《反黑2》亦會出現類似Harley Quinn（小丑女）的角色，並指「呢個角色會係世界第一女殺手」



第一季做臥底嘅陳國坤，喺第二季將會正式成魔，做社團話事人，並且同B1-1對抗。

又係時候回一回帶：《反黑》第一季嘅結局，係講述招積被拘捕時，何國榮飾演嘅大Sir突然現身，並以「呢個係情序」為理由，將招積帶來。車上，何國榮為追問龍頭棍嘅下落，開出特赦等條件，點知原來呢個招積係陳國坤，而真。招積……劇情就未有交代被收押喺邊，而最後一幕係招積再次被問及龍頭棍下落，以一個奸笑作回應。導演宋本中表示，由於招積持有龍頭棍，所以引來各方追殺。「續集一開始就講佢終於被收監，期間發生咗啲事，而佢嘅就之後就會被人一鎗打爆頭。」

B1-1組員喺第二季基本上無個有好下場。

如果以為招積爆頭，其他人就會好過咁就大錯特錯了，宋本中表示B1-1組喺第二季將會「個個好慘」，事因陳國坤飾演嘅張Sir正式成為和興盛話事人，為了好辦事，於是將B1-1組員逐一鏟除：彭敬慈飾演嘅大鵬因為發生意外而連警察都無得做、陳嘉桓飾演嘅Heman亦會因事故而性情大，而陳小春飾演嘅鳳凰喺眼見眾人下場如此慘烈，亦步向崩潰以及絕望的地步。

招積因龍頭棍而被追殺。

對於招積被爆頭處死一事，張建聲接受訪問時表示自己都係收到劇本無耐。「因為呢個悲劇反派喺第一季所做嘅一切，已經無回頭路，警察、黑幫甚至政治部嘅幕後黑手都想去除呢個計時炸彈，所以摌除佢似乎係理所當然。我自己睇完劇本之後，都會替招積感到十分可憐，但之後故事嘅推進，或招積會否已成歷史？一切仍商討中。」聽張建聲嘅語氣，似乎招積仲未走到盡頭咁喎！而佢亦透露已收到宋本中導演的召喚，隨時ready開工。「希望支持《反黑》嘅觀眾再稍等一下，沒有最好，只有更好，謝謝。」

