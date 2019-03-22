【開心速遞】打入越南巿場　張景淳呂慧儀備受熱捧！

《愛•回家之開心速遞》一向是TVB的皇牌劇集，不僅深得港人喜愛，更紅到去越南，當中以龔燁和熊若水CP最受歡迎！

張景淳在Facebook 分享越南版《開心速遞》片段。（FB截圖）

在劇中飾演龔燁的張景淳，今日在Facebook 上載一條越南版的《開心速遞》片段，是接龍員工被大小姐安排去耕田的那一集，龔燁和熊若水在廚房打情罵俏的場口。二人被重新配上越南話，雖然有點遺和，但更添趣味！

該集劇情講述一眾接龍集團員工被大小姐安排去耕田。（IG圖片）

其實TVB劇在越南一向有巿場，當地電視台更播放不少港劇。越南版《開心速遞》由當地SCTV9播出，有不少越南粉絲在張景淳的Facebook專頁留言，表示當地人最喜歡「龔水CP」。

許多越南粉絲在張景淳FB留言，表示最喜歡龔水CP。（FB截圖）

張景淳接受《香港01》訪問，他說見到自己的角色被配上外國語言，感覺很有趣，忍不住重覆看了很多次，更搞笑表示有嘗試跟着配音學講越南話。對於自己在越南有這麼多喜歡自己和劇集的粉絲，他表示很驚喜，同時很榮幸可以在當地的電視上出現，「好開心可以衝出香港，除了越南，我知道馬來西亞都有好多人看《開心速遞》。」他更表示未來可以到這些東南亞國家，親身接觸當地的粉絲。

張景淳表示很高興能打入東南亞巿場。（IG圖片）

龔水CP真係深受劇迷歡迎：