【晚吹】拆解青山醫院　精神科護士：劇集成日出現嘅白房係不存在

原來電影同電視劇為大家帶來唔少精神病院嘅謬誤。

青山醫院到底係一個點嘅地方呢？ViuTV節目《晚吹─又要威又要戴頭盔》最新一集就搵嚟喺精神病科工作嘅護士，同大家深入探討呢個大家成日講但又未必好了解嘅地方。

精神病院護士有唔少暗語，原來「開飯」係解作「綁」。

喺香港，負責收容精神患者嘅除青山醫院外，其實仲有葵涌醫院。護士小雄表示，要入青山其實唔係咁易，「傳媒較為關注」患者，如因精神病殺人，就會被安排到全港唯一提供法醫精神科服務嘅青山醫院，再由有關人士判斷會否有人企圖以精神病脫罪。節目中，四位護士都指電影、電視劇令大家有唔少對精神病院嘅謬誤，例如係電視劇經常會出現嘅「喺頸部位置打針」情節、全身被綁於鋪滿軟墊嘅白房。其中一名受訪護士指出，打針其實係想令病人放鬆，但極少會打喺頸部，同埋都係有需要時才使用；至於綁手綁腳，受訪護士就話隨時喺普通醫院更為常見。

原來呢間「白房」喺青山係唔存在的。

「綁人係最後手段，之前會用言語說服對方，真係處理唔到call人，通常病人見到有幾十人都會收手，又或者我哋會問對方要唔要食鎮靜劑。」而不時喺電影情節出現喺「白房」，原來稱為「啤房」，由於非常佔用地方，所以青山係無嘅！「青山有獨立病房，裡面有張床，每個獨立房嘅門下都有個小門，用作每早運送食物用盤，而呢個盤係供病人大小便用。」另外，電影或電視劇不時都會出現喺「電人」情節，原來係精神科常目的手術治療，可以稱為腦電盪治療。「有啲院友抑鬱到連嘢都唔食，經過腦電盪治療後，會有返動力去食嘢或者沖涼，幾十年前係唔用麻醉藥，直接生電，但依家就落麻醉藥外，仲會播埋音樂。」

精神病院護士原來都要做埋海關嘅工作，因為有唔少家屬會將煙至係毒品混入薯片之中，再交到去患者手上。「一支煙喺精神病房要成200元，唔係個個都負擔得起。」

之不過，原來當院友有返動力時，都未必係一件好事。「通常患有嚴重抑鬱症嘅人係連自殺傾向都唔會有，但一旦當佢接受治療後，就會係自殺嘅高危期，要密切關注。」身為精神病科工作嘅護士，其實最主要係照顧院友嘅心社、即係情緒同社交，「明天會更好」、「雨天過後係晴天」呢類看似係鼓勵嘅說話，原來係精神醫院係禁語。「我哋係要令對方明白自己所講嘅嘢唔合邏輯，例如曾經有院友話自己係皇帝，咁我會問佢點解無後宮三千，從而令佢諗下自己講嘅嘢係錯，意識到自己有病。」



睇完今集《晚吹─又要威又要戴頭盔》大家應該會長不少知識。

提到職場上所遇到嘅事，其中一名護士就透露曾經遇過一名會將所有長條形嘅嘢都放入口嘅病人。「毛巾、床單撕成一條條放入口，但因為消化唔到，佢痾返出嚟又係一條條，於是又係咁放入口。」另外，電影同電視劇成日都會有嘅「人格分裂」，其中一位護士就話多年前曾經遇過。「對方本身係30歲嘅男人，但佢有時會突然變成一個法國小朋友，又有時會變老人家，連行路都係一跛一跛。」

