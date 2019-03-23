終於事業感情雙豐收？　Lady Gaga被爆同「鷹眼」謝洛美維納曖昧

美國樂壇天后Lady Gaga上個月在美國格林美頒獎禮（Grammy Award）上斬獲三項大獎，又在其後的奧斯卡金像獎（The Oscars）上奪得最佳原創歌曲，可謂開年便大豐收。不過在同一個月，Gaga亦宣布同未婚夫Christian Carino取消婚約，事業與感情似乎難雙收。

Lady Gaga每次事業取得成就之時，都會同另一半分手，今次也不例外。（GettyImages）

Gaga回復單身後，在奧斯卡頒獎禮上同《星夢情深》（A Star Is Born）的導演兼男主角畢列谷巴（Bradley Cooper）的互動相當sweet，更有觀眾希望兩人在現實中可以在一起。不過，畢列谷巴與超模女友Irina Shayk相當恩愛，看來大家入戲太深。

日前，據外媒《US WEEKLY》報道，32歲的Gaga與電影《復仇者聯盟》系列的超級英雄角色「鷹眼」，48歲的謝洛美維納（Jeremy Renner）最近往來頻繁，還同鷹眼與前妻Sonni Pacheco所生的6歲女兒Ava共處了一段時間，不過文中也表示兩人現在只是有些曖昧，暫未發展到戀愛階段。

而另一外媒《E!NEWS》否認了Gaga同鷹眼的緋聞，有知情人士指兩人是多年好友，這只是尋常的見面。

日前有外媒報道Gaga同鷹眼約會，還同鷹眼的女兒Ava相處了一段時間，並指兩人尚未發展戀情，只是曖昧階段。（IG圖片）

有趣的是，不少網友見到後都表示「Gaga是不是在為加入Marvel做準備？」關注的焦點似乎並非兩人是否拍拖。

雖然有網友對兩人的緋聞感到驚訝，不過更多關注的是Gaga是否在為加入Marvel做準備。（IG圖片）