【奧斯卡2019】Lady Gaga畢列谷巴太Sweet　前妻眼紅留言加入罵戰

本年度第91屆奧斯卡金獎像典禮完結後，仍然有不少茶餘飯後的話題，除了影帝Rami Malek憑《波希米亞狂想曲》奪影帝後，意外墜台、「細威」沙蓮娜威廉絲網上爆料美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）會在《復仇者聯盟》中戰死外，《星夢情深》（A Star Is Born）中的情侶檔Lady Gaga和畢列谷巴（Bradley Cooper）更是被人講足幾日幾夜！

呢下深情對望簡直冧到爆炸。（影片截圖）

雖然Lady Gaga和畢列谷巴在《星夢情深》未能譜出完美結局，不過兩人先後在《金球獎》和《奧斯卡》上，皆有為一眾粉絲深情獻唱《Shallow》，粉絲受落之餘都非常收貨。不過就因為兩人情侶檔太揚眼，網民都拿兩人來「開玩笑」，看過戲的都希望兩人在現實中都可以走在一起。

畢列谷巴、他女友Irina Shayk和Lady Gaga同坐。（網上圖片）

事關當晚大會安排畢列谷巴、他女友Irina Shayk和Lady Gaga同坐一起，有網民指畢列谷巴隔着自己女友，雙眼發光一般深情望向Lady Gaga，而在畢列谷巴和Lady Gaga在台上深情面貼面合唱時，Irina Shayk顯得非常不滿，甚至有網民嘲笑：「他們根本是在用眼神來做愛！」

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回看宣布Lady Gaga得獎一刻，她和畢列谷巴擁抱時，Irina Shayk大方拍笑，笑容滿臉祝福她，未見不滿。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

Irina Shayk為表恭喜，Lady Gaga下台後即時送抱。（網上圖片）

雖然事後Lady Gaga都有在Instagram開Post寫下「沒甚麼比和好朋友以及藝術天才在奧斯卡上分享此刻更特別了。」而其實在兩人表演完下台後，Irina Shayk為表祝賀，都有送上擁抱給Lady Gaga，但仍有人指出Irina Shayk只是在扮大方，事實上她很妒忌Lady Gaga，1月更取消追蹤對方的Instagram，指Irina Shayk不滿一事其實早就有跡可尋。

Lady Gaga親自闢謠也沒用。（網上截圖）

加上早前確認了Lady Gaga跟未婚夫Christian Carino取消婚約，回復單身，令到更多粉絲確定她跟畢列谷巴一定有路，外國男星David Spade更在個人Instagram上傳一張兩人的表演場面，寫下「Is there any chance these 2 aren’t fxxking?」（他們有可能沒上過床嗎？）瘋狂的留言引來了11萬點讚，更引來畢列谷巴前妻Jennifer Esposito留言「Ha」，但因為反應太過熱烈，令到Jennifer Esposito不得不再拍片開Post解釋「其實只是因為David Spade的內容太好笑，就笑了和留言而已。」不過仍有網民嘲笑她只是活在過去，仍對畢列谷巴有意思。

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David Spade在個人Instagram發問後，引來畢列谷巴前妻留言。（網上截圖）

加上早前確認了Lady Gaga跟未婚夫Christian Carino取消婚約，回復單身，令到更多粉絲確定她跟畢列谷巴一定有路，外國男星David Spade更在個人Instagram上傳一張兩人的表演場面，寫下「Is there any chance these 2 aren’t fxxking?」（他們有可能沒上過床嗎？）瘋狂的留言引來了11萬點讚，更引來畢列谷巴前妻Jennifer Esposito留言「Ha」，但因為反應太過熱烈，令到Jennifer Esposito不得不再拍片開Post解釋「其實只是因為David Spade的內容太好笑，就笑了和留言而已。」不過仍有網民嘲笑她只是活在過去，仍對畢列谷巴有意思。

畢列谷巴前妻Jennifer Esposito解釋為何自己會留言「Ha」。（網上截圖）