【奧斯卡2019】Lady Gaga畢列谷巴太Sweet　前妻眼紅留言加入罵戰

本年度第91屆奧斯卡金獎像典禮完結後,仍然有不少茶餘飯後的話題,除了影帝Rami Malek憑《波希米亞狂想曲》奪影帝後,意外墜台、「細威」沙蓮娜威廉絲網上爆料美國隊長基斯伊雲斯(Chris Evans)會在《復仇者聯盟》中戰死外,《星夢情深》(A Star Is Born)中的情侶檔Lady Gaga和畢列谷巴(Bradley Cooper)更是被人講足幾日幾夜!

呢下深情對望簡直冧到爆炸。(影片截圖)

雖然Lady Gaga和畢列谷巴在《星夢情深》未能譜出完美結局,不過兩人先後在《金球獎》和《奧斯卡》上,皆有為一眾粉絲深情獻唱《Shallow》,粉絲受落之餘都非常收貨。不過就因為兩人情侶檔太揚眼,網民都拿兩人來「開玩笑」,看過戲的都希望兩人在現實中都可以走在一起。

畢列谷巴、他女友Irina Shayk和Lady Gaga同坐。(網上圖片)

事關當晚大會安排畢列谷巴、他女友Irina Shayk和Lady Gaga同坐一起,有網民指畢列谷巴隔着自己女友,雙眼發光一般深情望向Lady Gaga,而在畢列谷巴和Lady Gaga在台上深情面貼面合唱時,Irina Shayk顯得非常不滿,甚至有網民嘲笑:「他們根本是在用眼神來做愛!」

回看宣布Lady Gaga得獎一刻,她和畢列谷巴擁抱時,Irina Shayk大方拍笑,笑容滿臉祝福她,未見不滿。(影片截圖)

Irina Shayk為表恭喜,Lady Gaga下台後即時送抱。(網上圖片)

雖然事後Lady Gaga都有在Instagram開Post寫下「沒甚麼比和好朋友以及藝術天才在奧斯卡上分享此刻更特別了。」而其實在兩人表演完下台後,Irina Shayk為表祝賀,都有送上擁抱給Lady Gaga,但仍有人指出Irina Shayk只是在扮大方,事實上她很妒忌Lady Gaga,1月更取消追蹤對方的Instagram,指Irina Shayk不滿一事其實早就有跡可尋。

Lady Gaga親自闢謠也沒用。(網上截圖)

加上早前確認了Lady Gaga跟未婚夫Christian Carino取消婚約,回復單身,令到更多粉絲確定她跟畢列谷巴一定有路,外國男星David Spade更在個人Instagram上傳一張兩人的表演場面,寫下「Is there any chance these 2 aren’t fxxking?」(他們有可能沒上過床嗎?)瘋狂的留言引來了11萬點讚,更引來畢列谷巴前妻Jennifer Esposito留言「Ha」,但因為反應太過熱烈,令到Jennifer Esposito不得不再拍片開Post解釋「其實只是因為David Spade的內容太好笑,就笑了和留言而已。」不過仍有網民嘲笑她只是活在過去,仍對畢列谷巴有意思。

David Spade在個人Instagram發問後,引來畢列谷巴前妻留言。(網上截圖)

畢列谷巴前妻Jennifer Esposito解釋為何自己會留言「Ha」。(網上截圖)