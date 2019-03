【奧斯卡2019】與畢列谷巴用眼神做愛？　Lady Gaga翻住白眼回應

今年第91屆奧斯卡金獎像典禮完美落幕後,相信引起最多話題的一定要數《星夢情深》(A Star Is Born)男、女主角畢列谷巴(Bradley Cooper)和Lady Gaga,在上台深情對唱《Shallow》的那一幕。有網民甚至笑指,他們是在「用眼神做愛」,更連畢列谷巴的前妻也Jennifer Esposito也加入戰團。表演過後被講足幾日幾夜,Lady Gaga最近在奧斯卡頒獎典禮後首度現身公開節目《Jimmy Kimmel Live》,就親自霸氣回應緋聞。

Lady Gaga和畢列谷巴在台上深情對唱這幕,被外界不斷談論了幾日幾夜。(Getty)

Lady Gaga和畢列谷巴在《星夢情深》(A Star Is Born)中的情侶檔深入民心,不少影迷看戲後都被二人的愛情所動容,大讚他們合襯。戲裏未能開花結果,於是戲外見到他們合體,大家的反應都特別激動。尤其是Lady Gaga和畢列谷巴在奧斯卡金獎像典禮台上合唱《Shallow》時,深情對望,甜蜜舉止都深深印在大家腦海。

《星夢情深》的情侶檔Lady Gaga和畢列谷巴,在戲外的一舉一動都備受關注。(Getty)

連畢列谷巴前妻都加入戰團

當晚畢列谷巴、他的女友Irina Shayk和Lady Gaga一起坐,有網民更指留意到畢列谷巴隔着女友,不時深情望向Lady Gaga。有指,畢列谷巴和Lady Gaga在台上面貼面合唱表演時,Irina Shayk的表情顯得很不滿。大家對這一幕表演不斷討論和發酵,有網民甚至指,他們是在「用眼神做愛」,外國男星David Spade更在個人Instagram上載了一張二人表演的相片,寫道「Is there any chance these 2 aren’t fxxking?」(他們有可能沒上過床嗎?),貼文引來極大迴響,甚至連畢列谷巴前妻Jennifer Esposito都留言回應了「Ha」一句。

+ 15 + 14 + 13

想不到Lady Gaga和畢列谷巴的情深表演,會引來這麼多是非,連二人的前度或現任伴侶都被牽涉其中。(Getty)

翻白眼回應緋聞

近日,Lady Gaga在奧斯卡頒獎禮後首度現身節目《Jimmy Kimmel Live》,與大家分享她的得獎點滴,Gaga更突然在袋中拿出「小金人」,引來全場粉絲歡呼。而提到她跟畢列谷巴表演時,有否擦出愛火花,Lady Gaga先是翻了一個大白眼,再霸氣回應「坦白說,社交媒體就似是網路世界的廁所(social media, quite frankly, is the toilet of the internet)」Lady Gaga續說,《Shallow》不就是一首情歌嗎?大家感受到愛嗎?這就是我們想讓大家看到的,電影也是一個愛情故事。

Lady Gaga在奧斯卡頒獎禮首度現身節目《Jimmy Kimmel Live》,更霸氣回應一切傳聞。

Lady Gaga之後又有分享,她跟畢列谷巴合作拍這部戲的過程,又提到畢列谷巴是導演,他對整個故事、拍攝、《Shallow》這首歌的表演等,都有他自己的想法,以怎樣的方式呈現給觀眾看。主持人Jimmy Kimmel更要求Lady Gaga即場給他一個「愛的眼神」,Lady Gaga也相當配合,場面搞笑。Jimmy Kimmel更即興唱了幾句《Shallow》的歌,但被Gaga笑指唱錯了歌詞。表演過後,經過幾日幾夜的談論,相信Lady Gaga親自霸氣地回應後,應該可以平息一連串的傳聞。