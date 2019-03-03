【奧斯卡2019】與畢列谷巴用眼神做愛？　Lady Gaga翻住白眼回應

今年第91屆奧斯卡金獎像典禮完美落幕後，相信引起最多話題的一定要數《星夢情深》（A Star Is Born）男、女主角畢列谷巴（Bradley Cooper）和Lady Gaga，在上台深情對唱《Shallow》的那一幕。有網民甚至笑指，他們是在「用眼神做愛」，更連畢列谷巴的前妻也Jennifer Esposito也加入戰團。表演過後被講足幾日幾夜，Lady Gaga最近在奧斯卡頒獎典禮後首度現身公開節目《Jimmy Kimmel Live》，就親自霸氣回應緋聞。

Lady Gaga和畢列谷巴在台上深情對唱這幕，被外界不斷談論了幾日幾夜。（Getty）

Lady Gaga和畢列谷巴在《星夢情深》（A Star Is Born）中的情侶檔深入民心，不少影迷看戲後都被二人的愛情所動容，大讚他們合襯。戲裏未能開花結果，於是戲外見到他們合體，大家的反應都特別激動。尤其是Lady Gaga和畢列谷巴在奧斯卡金獎像典禮台上合唱《Shallow》時，深情對望，甜蜜舉止都深深印在大家腦海。

《星夢情深》的情侶檔Lady Gaga和畢列谷巴，在戲外的一舉一動都備受關注。（Getty）

連畢列谷巴前妻都加入戰團

當晚畢列谷巴、他的女友Irina Shayk和Lady Gaga一起坐，有網民更指留意到畢列谷巴隔着女友，不時深情望向Lady Gaga。有指，畢列谷巴和Lady Gaga在台上面貼面合唱表演時，Irina Shayk的表情顯得很不滿。大家對這一幕表演不斷討論和發酵，有網民甚至指，他們是在「用眼神做愛」，外國男星David Spade更在個人Instagram上載了一張二人表演的相片，寫道「Is there any chance these 2 aren’t fxxking?」（他們有可能沒上過床嗎？），貼文引來極大迴響，甚至連畢列谷巴前妻Jennifer Esposito都留言回應了「Ha」一句。

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想不到Lady Gaga和畢列谷巴的情深表演，會引來這麼多是非，連二人的前度或現任伴侶都被牽涉其中。（Getty）

翻白眼回應緋聞

近日，Lady Gaga在奧斯卡頒獎禮後首度現身節目《Jimmy Kimmel Live》，與大家分享她的得獎點滴，Gaga更突然在袋中拿出「小金人」，引來全場粉絲歡呼。而提到她跟畢列谷巴表演時，有否擦出愛火花，Lady Gaga先是翻了一個大白眼，再霸氣回應「坦白說，社交媒體就似是網路世界的廁所（social media, quite frankly, is the toilet of the internet）」Lady Gaga續說，《Shallow》不就是一首情歌嗎？大家感受到愛嗎？這就是我們想讓大家看到的，電影也是一個愛情故事。

Lady Gaga在奧斯卡頒獎禮首度現身節目《Jimmy Kimmel Live》，更霸氣回應一切傳聞。

Lady Gaga之後又有分享，她跟畢列谷巴合作拍這部戲的過程，又提到畢列谷巴是導演，他對整個故事、拍攝、《Shallow》這首歌的表演等，都有他自己的想法，以怎樣的方式呈現給觀眾看。主持人Jimmy Kimmel更要求Lady Gaga即場給他一個「愛的眼神」，Lady Gaga也相當配合，場面搞笑。Jimmy Kimmel更即興唱了幾句《Shallow》的歌，但被Gaga笑指唱錯了歌詞。表演過後，經過幾日幾夜的談論，相信Lady Gaga親自霸氣地回應後，應該可以平息一連串的傳聞。