《PRODUCE X 101》首波官方照公開　「泰國Bieber」爭做韓國偶像

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》將於5月3日正式首播，昨天一眾練習生出席Runway Show小型見面會，率先與大眾見面。作為I.O.I、Wanna One和IZ*ONE的師弟，當然備受關注。主題曲《_不要》亦隨即公開首個舞台，立即成為話題。今天Mnet就率先公開首批練習生的照片，除了韓國人外，就連泰國出道歌手都參加？

早前《PRODUCE X 101》已公布過15位A班練習生，當中不乏來自現役男團MYTEEN、UP10TION和VICTON的出道偶像。官方率先公開的首波照片中，有不少來自中型演藝公司如STARSHIP娛樂和DSP Media等的小鮮肉練習生。其中暫時反應最好的3位練習生分別是：DSP Media孫東表、Maroo娛樂李有鎮和STARSHIP娛樂Song Hyeong Jun，在一眾姐姐粉絲心中以可愛的外貌，成功突圍而出。其中出身自韓國著名Cover Dance舞台AB Project的孫東表，更憑着高水準的唱跳實力，成為主題曲的Center成員。

以往三季擔任主題曲的Center成員的練習生都成功出道，未知孫東表能否延續好成績呢？（網上圖片）

DSP Media、JH1、Happy Face娛樂練習生：

+ 11 + 10 + 9

除此之外，早前剛完全神劇《天空之城》拍攝的小演員李有鎮亦有份參加。雖然李有鎮練習時間僅短短4個月，可是有眼利粉絲發現，他在第一次評核中已獲得B級成績。不過對於李有鎮身分由演員，一下子轉變成偶像歌手練習生，粉絲的反應兩極。大部分粉絲表示期待李有鎮的新面貌的同時，亦有粉絲擔心他會受到觀眾不必要的批評，讓只有16歲的他受傷。

《天空之城》中的李有鎮演技了得，未知唱跳實力如何呢？（網上圖片）

李有鎮、Maroo娛樂練習生：

+ 8 + 7 + 6

首批練習生中，除了韓國人外，亦吸引了來自泰國的出道19歲歌手Peak參加。全名Kongthap Peak的他，又被稱為「泰國Justin Bieber」，是一位集唱跳和演技於一身的實力派歌手。雖然出道只有短短7個月，但已憑著帥氣的五官，擄獲不少女粉絲的心。Peak曾出演韓國節目《看見你的聲音》第6季，當時講到非常希望站在韓國舞台上，沒想到竟吸引到他，放下歌手的身份一同競爭在韓國出道的機會。

《PRODUCE X 101》吸引來自泰國的Peak參加，未知他能否如願站在韓國舞台上呢？（網上圖片）

Peak、STARSHIP娛樂練習生：