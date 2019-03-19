【倚天屠龍記】許雅婷神還原小昭神髓　原著波斯聖女有咩特點？

由曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹等主演的金庸小說改編劇集《倚天屠龍記》現正於內地熱播，雖然觀眾對之的評價好壞參半，但對比之前的改編劇集作品，今次最新的版本明顯地更加「細緻」，尤其在武打場面上的海量慢鏡頭設計，實在令人更印象深刻。但要論細緻，都不及由許雅婷（Kabby）所飾演的波斯聖女小昭，造型設計，非常貼近原著。

許雅婷天生一副童顏。（電視畫面）

借Color Con突出原著韻味

「原來她既非駝背，更不是跛腳，雙目湛湛有神，修眉端鼻，頰邊微現梨渦，直是秀美無倫，只是年紀幼小，身材尚未長成，雖然容貌絕麗，卻掩不住容顏中的稚氣，」這是原著小說對小昭真面目的描述，亦是金庸表示過自己最喜愛的角色。原著的小昭是一名波斯聖女，擁有4份之1波斯血統，而Kabby真人的輪廓深遂，略帶點西域風味，雖然Kabby已經24歲了，但與原著一樣，演出稚氣以及對張無忌傾慕之情。在樣貌上，Kabby非常貼近原著所表達的味道，惟她更懂得畫龍點睛，借現代產物－一副灰藍色的Color Con（彩色隱形眼鏡）去將波斯人的「瞳色」呈現。

歷代「小昭」中,2008年版的何琢言亦有借助Color Con的力量：

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