【福爾摩師奶．劇透】揭素嘉悲慘身世　原來自小就被禁室培慾！

陳松伶主演的TVB懸疑查案新劇《福爾摩師奶》播出一大半，劇情亦越來越緊張，上回講到曉堯（江嘉敏飾）開始喚醒對菲臘（布偉傑飾）的記憶，一夫（黃智賢飾）唯有道出曉堯是菲臘私生女的秘密，祖迪得悉後難以置信，愧疚當年誤信丈夫，主僕和好如初。而到上流社會充當管家的游池（余德丞飾）和曉堯亦終於在Mr. Potter（紀保羅飾）的會所發現素嘉（陳瀅飾），更親眼見到她被神秘人救走！

原來素嘉係混血兒！（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到原來是喬局紳（林韋辰飾）從Mr. Potter手中救出素嘉，並揭露二人多年來不尋常的關係，更將素嘉禁室培慾多年！據知素嘉小時候曾經做錯事，被喬局紳所救，之後就一直留在喬局紳身邊！一次意外，素嘉揭發喬局紳的老婆和外國人偷情，心懷愧疚，更甘心一直被對方利用，出現斯德哥爾摩症候群！而喬局紳表面和善，但其實心底裡一直憎恨洋人！

素嘉甘心被利用！

點撃下圖睇絕密劇照！

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而Mr. Potter將接任華民政務司，喬局紳不憤，並早已識穿游池與曉堯之企圖，欲藉祖迪一舉打倒波特的龐大勢力。游池（余德丞飾）無意中得知喬局紳與烈爺（吳瑞庭飾）之關係，又發現被囚禁的素嘉，祖迪、一夫勸他按兵不動。素嘉飽受煎熬，聽見游池的口琴聲，二人隔着牆壁互吐心事。一日，一個自稱是「香廬」真正業主的神秘人現身，要求妹娣（陳煒飾）交還業權；祖迪看穿有人圖謀不軌，打發之。