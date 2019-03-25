【減肥】一拳超人神奇健身法　網紅照做竟操出結實腹肌

日本人氣漫畫《一拳超人》，主角埼玉本是普通上班族，在初次擊敗螃蟹怪人後，決心成為英雄，經過一番苦練後，竟然成為最強英雄，任何怪人也是一擊必殺，而他曾向徒弟魔鬼改造人傑諾斯透露他的變強秘密及操練方法。想不到新加坡一名網紅Sean Seah，跟住埼玉的變強方法操肌，竟然神奇地讓肚腩消失，而且出現結實腹肌，下文為大家介紹「一拳超人」健身法。

漫畫《一拳超人》主角埼玉，變強後卻變成禿頭。（網上圖片）

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《一拳超人》是一本武打加搞笑的漫畫，而且推出了動畫版，相當受動漫迷歡迎，主角埼玉由平凡上班族，搖身一變成為最強英雄，在漫畫中透露了他的操練方法，基本上就是每日跑步10km，另加100次掌上壓、100次仰臥起坐、100次深蹲，聽到徒弟傑諾斯O晒嘴，認為埼玉還有隱藏的變強秘密。意想不到是現實中有人跟著埼玉的方法操練，竟然出現意想不到的效果。

埼玉變強秘密，普通人都可以照抄照做。（網上圖片）

新加坡網紅Sean Seah，雖然屬於中等身材不算肥胖，但始終有個肚腩，而他認為《一拳超人》健身法有效，但要一開始做到100次掌上壓，相信很多人都做不到，所以他將健身法分成10級，而他由第5級開始操練，即是跑步5km，掌上壓、仰臥起坐、深蹲各50次，到第17日進展至第7級，直至22日進展至第9級，翌日開始挑戰第10級，一直操練到第30日。

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新加坡網紅Sean Seah學《一拳超人》，但他由低做起，將強度減半。（網上截圖）

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最後他拍片展示成果，磅數由70kg減至65kg，但肚腩卻完全消失不見，而且有結實的胸肌及腹肌，成績驕人，但他似乎仍未滿意，打算到60日及90日再次拍片展示成果。至於網民對他的操練成果固然驚訝，不過更關心是他的頭髮，皆因《一拳超人》變強後，由濃密頭髮變成完全光頭，如果擁有健碩身材，頭頂卻「寸草不生」，恐怕很多男士還是選擇保留大肚腩。